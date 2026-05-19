Pescara, squadra dell’Ordine degli Avvocati pronta per il torneo nazionale “Dire e Contraddire” a Roma

La squadra pescarese del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si prepara per le finali nazionali del torneo “Dire e Contraddire” che si terranno a Roma il prossimo 21 maggio. La presentazione ufficiale della squadra è avvenuta durante una conferenza stampa presso il Palazzo di Città questa mattina.

La rappresentativa pescarese, già vincitrice nazionale dell’edizione 2025, è composta da 16 studenti provenienti dal Liceo Classico G. D’Annunzio e dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Gli studenti sono stati preparati dai tutor scolastici insieme agli avvocati della Commissione Progetti Educazione alla Legalità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.

Il torneo “Dire e Contraddire” ha l’obiettivo di promuovere la cultura della democrazia, dei diritti e dei doveri di cittadinanza attraverso un confronto argomentativo su temi di educazione civica scelti dagli studenti stessi. La partecipazione alla competizione nazionale è motivo di orgoglio per l’intera città di Pescara e testimonia il lavoro sinergico tra le istituzioni scolastiche e l’Ordine degli Avvocati.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Pescara, Giuseppina D’Angelo, l’assessore all’Urbanistica Claudio Croce e Antonella Zuccarini, consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e coordinatrice del progetto Educazione alla Legalità, erano presenti durante la conferenza stampa insieme alla capitano della squadra, Wiam El Maadad.

“Sono presenti 38 capoluoghi con 38 Consigli dell’Ordine che si sfideranno a Roma giovedì 21 maggio per le semifinali e le finali”, spiega Antonella Zuccarini. “Noi avvocati ci siamo presi l’impegno di insegnare ai ragazzi l’arte dell’ascolto e l’arte della confutazione. Oggi è più che mai importante insegnare ai ragazzi quanto è forte la parola, quanto è forte la comunicazione e quanto è forte il rispetto reciproco attraverso una dialettica continua.”

Il capitano della squadra, Wiam El Maadad, dichiara: “Abbiamo lavorato molto duramente con i nostri avvocati e cercheremo in tutti i modi di mantenere il titolo vinto l’anno scorso. Siamo prontissimi per conquistare nuovamente il titolo anche quest’anno. Questo torneo incarna una delle esperienze più belle che uno studente possa fare.”

La partecipazione alla competizione nazionale rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di avvicinarsi ai principi fondamentali della legalità, del rispetto delle regole e del confronto democratico. La squadra pescarese si prepara con determinazione e entusiasmo per difendere il titolo conquistato e portare ancora una volta l’onore e la gloria alla propria città.