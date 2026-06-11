Pescara, Stop ai pagamenti in contanti per le violazioni al Codice della Strada: da lunedì solo con sistema elettronico PagoPA

Da lunedì prossimo, 15 giugno, i cittadini dovranno pagare le violazioni al Codice della Strada esclusivamente tramite il sistema elettronico pagoPA, in quanto sarà interrotto definitivamente il servizio di cassa per il pagamento in contanti.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale e comunicata dall’assessore alle Finanze Maria Rita Carota, seguendo la riorganizzazione logistica degli uffici della Polizia Locale. L’obiettivo principale di questa scelta è quello di digitalizzare i servizi pubblici riducendo drasticamente la gestione del denaro contante che, nel corso degli anni, è diminuita progressivamente.

In questo modo si potrà utilizzare diversamente il personale della Polizia locale distaccato allo sportello, riducendo i rischi di furto o smarrimento e semplificando gli adempimenti burocratici di rendicontazione. Con pagoPA i cittadini avranno a disposizione un sistema di pagamento più sicuro, veloce e trasparente.

Domani, quindi, è l’ultimo giorno utile per pagare in contanti, dopodiché sarà obbligatorio utilizzare il sistema elettronico. La novità è stata annunciata a Pescara il 11 giugno 2026.