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Politica

Pescara, stop lavori scuola via Sacco: Ass. Santilli difende Amministrazione, annuncia ripresa con finanziamento europeo.

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L’assessore Gianni Santilli ha rilasciato un comunicato stampa riguardante lo stop dei lavori sulla scuola di via Sacco a Pescara. Secondo Santilli, le accuse mosse dal Partito Democratico riguardo a presunte trascuratezze da parte dell’Amministrazione sono infondate e non tengono conto della situazione reale dei fatti.

Santilli ha spiegato che i lavori sulla scuola di via Sacco sono iniziati durante la precedente consiliatura, quando era assessore alla Pubblica istruzione, e che la prima ditta incaricata dell’intervento ha abbandonato il cantiere, portando il Comune a risolvere il contratto. Successivamente, una seconda ditta ha ripetuto lo stesso atteggiamento, lasciando nuovamente il cantiere e costringendo il Comune ad intervenire.

Tuttavia, l’assessore Santilli ha assicurato che c’è la massima volontà da parte dell’Amministrazione di far ripartire i lavori sulla scuola. Grazie ad un finanziamento disponibile tramite la Banca europea per gli investimenti, Santilli si è detto ottimista riguardo alla ripresa degli interventi una volta che la delibera verrà approvata in Giunta.

Inoltre, Santilli ha sottolineato che gli studenti della scuola di via Sacco sono stati temporaneamente destinati alla scuola Andersen e che l’Amministrazione comunale sta facendo tutto il possibile per garantire il completamento dei lavori.

Infine, Santilli ha difeso l’operato dell’Amministrazione evidenziando gli interventi già realizzati nelle periferie di Pescara, come l’abbattimento dei palazzi Clerico, l’apertura della strada pendolo, la demolizione dei palazzi di via Lago di Borgiano e il progetto Talent garden per i giovani.

L’assessore ha concluso affermando che non si è mai rimasti a guardare di fronte a situazioni simili e che l’impegno dell’Amministrazione è massimo per garantire il benessere delle comunità scolastiche e cittadine.

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