Pescara, Street Food Time: cinque giorni di gusto, musica e intrattenimento al Porto Turistico dal 29 maggio al 2 giugno 2026

La dodicesima edizione di Street Food Time è pronta a prendere il via a Pescara, con cinque giorni dedicati al gusto, alla musica e all’intrattenimento presso il Porto Turistico dal 29 maggio al 2 giugno 2026. L’evento, che vedrà la partecipazione di food truck selezionati, offrirà specialità regionali, birre artigianali, dolci tipici e proposte gastronomiche provenienti da tutta Italia.

Il festival, ormai consolidato nel Centro Sud Italia, si conferma come uno degli appuntamenti gastronomici più attesi e amati dal pubblico, capace di richiamare migliaia di visitatori grazie al mix vincente di gusto, musica e intrattenimento. Inoltre, per questa edizione, è prevista una collaborazione con l’evento Riderdays che animerà il Porto Turistico Marina di Pescara con attività tematiche come un’esposizione di moto d’epoca, prove di minimoto per bambini, circuiti di moto per i più piccoli e concerti live.

Barbara Lunelli di Blunel dichiara: “Siamo molto felici di questa collaborazione, sono due grandi eventi che si fondono per accontentare un pubblico sempre più numeroso. Saranno cinque giorni di festa, musica, sport e mototurismo”. L’organizzatrice aggiunge: “Dodici edizioni rappresentano un traguardo importante che testimonia la crescita costante della manifestazione e il forte legame creato con il territorio e con gli appassionati del cibo di strada. Street Food Time è un evento ormai consolidato, diventato punto di riferimento per famiglie, giovani e turisti alla ricerca di qualità, convivialità e divertimento”.

Il programma dell’intrattenimento prevederà djset con dj Lux e Wild Angels (venerdì 29 maggio), Onde Sonore (sabato 30) e Radio Supernova (domenica 31 maggio). Street Food Time si conferma così come un format consolidato e vincente, capace di attrarre ogni anno numerosi appassionati del buon cibo e della convivialità, offrendo un autentico viaggio tra sapori, musica e divertimento.