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Pescara: studenti e avvocati pronti per il Torneo nazionale “Dire e Contraddire” 2026

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Gli studenti e gli avvocati di Pescara si preparano per partecipare al Torneo nazionale “Dire e Contraddire”, dopo la vittoria dell’edizione precedente. La squadra pescarese, composta da 16 studenti del Liceo Classico “G. D’Annunzio” e del Liceo Scientifico L. da Vinci, si è allenata con l’aiuto dei tutor scolastici e degli Avvocati della Commissione Progetti Educazione alla Legalità del COA di Pescara.

Il Torneo Dire e Contraddire è un’importante iniziativa del Consiglio Nazionale Forense che si tiene a Roma giovedì 21 maggio e fa parte di un progetto di Educazione alla Legalità rivolto agli studenti delle scuole secondarie. L’obiettivo è diffondere la cultura dei valori della democrazia, dei diritti e doveri di cittadinanza e della legalità attraverso un coinvolgente confronto su tematiche di educazione civica.

Per presentare la squadra e discutere del progetto, domani martedì 19 MAGGIO 2026 alle ore 12.00, si terrà una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Pescara, a cui la stampa è invitata a partecipare. Gli avvocati che hanno collaborato alla preparazione della squadra sono Antonella Zuccarini, Valentina Bertè, Francesca Chichiricò, Vittoria Colangelo, Giandomenico Croce, Maria Croce, Giulia Di Cesare, Stefano Di Matteo, Luca Giuseppe D’Incecco, Teresa Francese, Stefano Gallo e Chiara Sabatini.

Tutti sono pronti per questa importante sfida e si spera che la squadra di Pescara possa ripetere il successo ottenuto l’anno scorso.

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