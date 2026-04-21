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Eventi e Cultura

Pescara, successo degli abruzzesi al 2° Premio Scattolini: riconoscimenti ai borghi e trionfo di Villalago.

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Domani, mercoledì 22 aprile alle ore 9.45, nella Sala D’Ascanio del Palazzo della Regione a Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei borghi abruzzesi premiati al 2° Premio Scattolini, svoltosi a Corinaldo il 18 aprile scorso. L’Abruzzo si conferma protagonista ottenendo tre importanti riconoscimenti.

Bugnara ha conquistato il terzo posto nella sezione “Borgo Innovativo”, mentre Anversa degli Abruzzi ha ottenuto il secondo posto nella sezione “Borgo Verde” e Campli si è classificata al terzo posto nella stessa sezione.

Ma la notizia più importante è il successo del borgo di Villalago, che si è classificato al 11° posto al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, all’interno della trasmissione Alle falde del Kilimangiaro, condotta da Camila Raznovich.

Alla conferenza stampa saranno presenti diversi rappresentanti istituzionali, tra cui Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione interregionale, Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni e coordinatore del Comitato legislativo interregionale, il delegato del Comune di Bugnara, Sefora Inzaghi, direttrice dell’Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, e Melissa Galli, assessore del Comune di Campli.

La stampa è invitata a partecipare per conoscere da vicino i dettagli di questi importanti riconoscimenti che mettono in luce l’importanza dei borghi abruzzesi e il loro continuo impegno nel valorizzare il territorio e le tradizioni locali.

Pescara, 21/04/2026.

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