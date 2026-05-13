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Eventi e Cultura

Pescara, successo del progetto di continuità 0-6 dell’IC Comprensivo Pescara 10: un ponte tra servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia.

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Grande successo per il progetto di continuità 0-6 dell’Istituto Comprensivo Pescara 10.

Si sono concluse con un ampio consenso e risultati estremamente positivi le iniziative di continuità educativa promosse dall’Istituto Comprensivo Pescara 10. Il progetto ha avviato un articolato e significativo percorso di raccordo tra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, coinvolgendo i bambini dei nidi d’infanzia cittadini Il Bruco e L’Aquilone, insieme agli alunni delle scuole dell’infanzia dei plessi Gescal e Renzetti.

L’incubatore 0-6, un gruppo di ricerca pedagogica di recente adesione per l’Istituto, ha promosso riflessione, sperimentazione e innovazione educativa nei servizi per l’infanzia. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e confronto tra educatrici e insegnanti, impegnate nella costruzione di pratiche condivise e di una visione educativa unitaria sullo sviluppo dei bambini dalla nascita ai sei anni.

Il laboratorio “Amici di terra” è stata un’esperienza significativa, dove i bambini hanno partecipato in un percorso di esplorazione sensoriale e simbolica dell’elemento terra. Manipolando, osservando e trasformando la terra utilizzando acqua, strumenti e materiali diversi, i bambini hanno sperimentato i cambiamenti della materia, creando esperienze pittoriche libere e materiche.

Le coordinatrici del progetto, le insegnanti Fiorella Paone e Regina Brandolini, hanno seguito con entusiasmo e competenza tutte le fasi del percorso, ribadendo con forza una visione dell’apprendimento come processo continuo, che prende avvio fin dai primi mesi di vita.

Il successo dell’iniziativa conferma la validità di un approccio integrato e condiviso, orientato al benessere dei bambini e all’innovazione pedagogica. L’Istituto Comprensivo Pescara 10 intende proseguire e consolidare il percorso 0-6, rendendolo sempre più parte integrante del proprio sistema formativo e punto di riferimento per una progettazione educativa attenta, inclusiva e orientata al futuro.

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