Pescara, successo della quarantesima edizione di Bicincittà: tante famiglie in bici nonostante la pioggia

Ogni anno Bicincittà cresce e anche quest’anno si è rivelata una bella scommessa vinta. Il numero di partecipanti è sempre più alto, l’entusiasmo è via via maggiore e questo è il segno chiarissimo di una sensibilità sempre più marcata per la mobilità sostenibile insieme al desiderio di muoversi in città all’aria aperta, lasciando l’auto a casa, con tutta la famiglia.

L’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e Alberto Carulli, segretario generale della Uisp, hanno promosso la quarantesima edizione di Bicincittà, per la prima volta con la partecipazione dell’Università. C’erano all’incirca 1.700 persone, in bicicletta, con tanti bambini. La pioggia ha fatto ritardare la partenza ma non ha affatto scoraggiato i partecipanti, anzi se qualcuno ha inizialmente rinunciato poi si è aggregato durante la pedalata.

“È andato tutto nel migliore dei modi, anche grazie alla presenza di polizia stradale, polizia locale e Protezione civile, con i ciclisti dell’Avis e della Uisp, a supporto dello staff”, ha dichiarato Carulli. Dopo i saluti dei rappresentanti di Comune, Uisp e Università si sono esibiti i comprensivi 4 e 3, l’Avis ha lanciato il suo messaggio di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e presentato la squadra di ciclismo.

Concluso il percorso, la manifestazione è terminata in piazza della Rinascita, con la musica di Radio Parsifal e con l’estrazione dei premi (zainetti messi a disposizione dagli sponsor, biciclette e un gioiello per una delle mamme presenti), consegnati dal sindaco Carlo Masci.

“È straordinario vedere tante famiglie pedalare insieme sulle nostre strade, per alcune ore libere dalle macchine e dallo smog”, ha commentato Martelli. “Così costruiamo una città più vivibile ricordando a tutti che ci si può muovere anche sulle due ruote e incentiviamo uno stile di vita più sano, partendo dai bambini che hanno partecipato numerosi al concorso promosso nelle scuole, molto attive e sensibili. Ringrazio l’Ufficio Sport, tutte le dirigenti scolastiche e i mobility manager per il grande lavoro svolto al nostro fianco”.