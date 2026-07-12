Pescara, successo pazzesco per la Notte dei saldi e l’evento di Radio Kiss Kiss: dichiarazioni del sindaco Masci e degli assessori Cremonese e Santilli

Il comune di Pescara ha fatto il punto sulla giornata di ieri, che è stata caratterizzata da due eventi di rilievo: l’appuntamento di Radio Kiss Kiss e la Notte dei saldi. Il sindaco Carlo Masci ha espresso la sua soddisfazione per la grande partecipazione registrata, sottolineando come la città abbia dimostrato di essere un luogo dinamico, attrattivo e in grado di promuovere grandi eventi. Inoltre, Masci ha evidenziato l’importanza della collaborazione e dell’impegno di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione degli eventi, sottolineando che “se ci si muove tutti nella stessa direzione le sfide si vincono”.

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese ha definito il successo dell’evento di Radio Kiss Kiss come “pazzesco”, evidenziando i numeri straordinari registrati e sottolineando l’importanza di eventi di questo tipo nella promozione del territorio. Cremonese ha ringraziato tutte le attività che hanno contribuito al successo dell’evento, sottolineando che la presenza di eventi di richiamo come questo fa la differenza per la città.

L’assessore al Commercio Gianni Santilli ha invece commentato positivamente la Notte dei saldi, definendola un ottimo inizio di estate. Santilli ha evidenziato il coinvolgimento delle attività che hanno deciso di restare aperte anche in tarda serata, sottolineando che la risposta dei cittadini è stata positiva. Inoltre, ha annunciato che sono già in programma altri appuntamenti, come il Mercatino Vintage dell’8 agosto, con l’obiettivo di continuare a puntare sul commercio e sulle attività della città.

In conclusione, la giornata di ieri a Pescara si è contraddistinta per la grande partecipazione e il successo degli eventi organizzati, che hanno contribuito a promuovere la vivacità e l’attrattività della città.