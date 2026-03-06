- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Eventi e Cultura

Pescara, successo per l’evento #CAMPIONIdiVITA al Teatro Cavour: sport, inclusione e valori educativi con campioni internazionali

Si è tenuta questa mattina al Teatro Cavour di Pescara la quarta tappa dell’edizione 2025-2026 di #CAMPIONIdiVITA, un tour nazionale che ha coinvolto tre grandi campioni dello sport olimpico e paralimpico: Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Oxana Corso. L’iniziativa, ideata da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ha lo scopo di promuovere i valori dello sport e dell’inclusione tra gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia.

Durante l’evento, circa 270 studenti delle scuole superiori di Pescara hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i campioni, partecipando ad esercizi di improvvisazione e giochi interattivi sul tema della protezione. Andrea Lucchetta ha sottolineato l’importanza di vivere lo sport con rispetto, determinazione e passione, mentre Oney Tapia ha raccontato come lo sport lo abbia aiutato ad affrontare le sfide dopo aver perso la vista. Oxana Corso ha condiviso la sua esperienza personale, incoraggiando i giovani a credere in sé stessi e a perseguire i propri sogni con coraggio e determinazione.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, che condivide l’impegno per l’inclusione sociale e per la diffusione della cultura della protezione tra i giovani. Grazie al coinvolgimento attivo degli studenti e all’interazione con i campioni dello sport, l’evento ha offerto agli studenti un’occasione unica per riflettere sui valori fondamentali della vita umana e per imparare l’importanza del rispetto, dell’inclusione e della determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

L’iniziativa #CAMPIONIdiVITA continua a sensibilizzare e ispirare i giovani di tutta Italia, trasmettendo loro le preziose lezioni di vita che lo sport e l’inclusione possono offrire.

