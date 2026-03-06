Pescara, successo per l’evento #CAMPIONIdiVITA al Teatro Cavour: un ponte tra sport e inclusione per i giovani studenti

Si è svolta questa mattina al Teatro Cavour di Pescara la quarta tappa dell’edizione 2025-2026 di #CAMPIONIdiVITA, un tour nazionale che ha visto la partecipazione di grandi campioni dello sport come Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Oxana Corso. L’iniziativa, ideata da RG e in collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, mira a promuovere i valori fondamentali per la crescita individuale e collettiva dei giovani, incoraggiando l’inclusione e la passione per lo sport.

L’evento ha coinvolto circa 270 studenti delle scuole superiori di Pescara, offrendo loro un’occasione unica di confronto con i campioni sportivi presenti. Andrea Lucchetta ha sottolineato l’importanza di praticare lo sport con rispetto verso sé stessi e gli altri, mentre Oney Tapia ha raccontato come lo sport lo abbia aiutato ad affrontare sfide e a mantenere un equilibrio nella vita nonostante le difficoltà.

Oxana Corso, campionessa nel getto del peso e detentrice di record mondiali, ha enfatizzato l’importanza di credere in sé stessi e di perseguire i propri sogni con determinazione e coraggio. Gli studenti presenti hanno potuto partecipare attivamente alla giornata, sperimentando esercizi di improvvisazione e giochi interattivi incentrati sulla protezione e sulle sfide della vita.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni, partner dell’iniziativa, ha supportato l’evento con il suo impegno per l’inclusione sociale e la diffusione dei valori dello sport tra le nuove generazioni. La collaborazione con #CAMPIONIdiVITA ha permesso di offrire agli studenti un’esperienza coinvolgente e formativa, incoraggiandoli a perseguire i propri obiettivi con passione e determinazione.

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento educativo, capace di trasmettere valori importanti come il rispetto, l’inclusione e la voglia di superare ogni ostacolo. Grazie al contributo dei campioni presenti e alla partecipazione attiva degli studenti, l’evento si è rivelato un successo nell’incoraggiare i giovani a vivere la propria vita con coraggio e autenticità.