- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportPescara, successo per l’evento #CAMPIONIdiVITA al Teatro Cavour: un ponte tra sport...
Sport

Pescara, successo per l’evento #CAMPIONIdiVITA al Teatro Cavour: un ponte tra sport e inclusione per i giovani studenti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è svolta questa mattina al Teatro Cavour di Pescara la quarta tappa dell’edizione 2025-2026 di #CAMPIONIdiVITA, un tour nazionale che ha visto la partecipazione di grandi campioni dello sport come Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Oxana Corso. L’iniziativa, ideata da RG e in collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, mira a promuovere i valori fondamentali per la crescita individuale e collettiva dei giovani, incoraggiando l’inclusione e la passione per lo sport.

L’evento ha coinvolto circa 270 studenti delle scuole superiori di Pescara, offrendo loro un’occasione unica di confronto con i campioni sportivi presenti. Andrea Lucchetta ha sottolineato l’importanza di praticare lo sport con rispetto verso sé stessi e gli altri, mentre Oney Tapia ha raccontato come lo sport lo abbia aiutato ad affrontare sfide e a mantenere un equilibrio nella vita nonostante le difficoltà.

Oxana Corso, campionessa nel getto del peso e detentrice di record mondiali, ha enfatizzato l’importanza di credere in sé stessi e di perseguire i propri sogni con determinazione e coraggio. Gli studenti presenti hanno potuto partecipare attivamente alla giornata, sperimentando esercizi di improvvisazione e giochi interattivi incentrati sulla protezione e sulle sfide della vita.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni, partner dell’iniziativa, ha supportato l’evento con il suo impegno per l’inclusione sociale e la diffusione dei valori dello sport tra le nuove generazioni. La collaborazione con #CAMPIONIdiVITA ha permesso di offrire agli studenti un’esperienza coinvolgente e formativa, incoraggiandoli a perseguire i propri obiettivi con passione e determinazione.

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento educativo, capace di trasmettere valori importanti come il rispetto, l’inclusione e la voglia di superare ogni ostacolo. Grazie al contributo dei campioni presenti e alla partecipazione attiva degli studenti, l’evento si è rivelato un successo nell’incoraggiare i giovani a vivere la propria vita con coraggio e autenticità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it