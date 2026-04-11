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Eventi e Cultura

Pescara: Successo presentazione libro “La felicità dopo la sofferenza” con Mirko Mascioli e proiezione del cortometraggio “Occhi Azzurri”

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Ieri sera, presso la biblioteca comunale in via Gennaro Sardi 23 a Pescara, si è tenuta la presentazione del libro “La felicità dopo la sofferenza” di Mirko Mascioli, volto noto dei programmi Rai. Durante l’evento è stato proiettato anche il cortometraggio “Occhi Azzurri”, ispirato a una storia vera di femminicidio.

Il pubblico presente ha risposto positivamente all’evento, partecipando numeroso alla serata. Il libro di Mascioli raccoglie una serie di storie vere che parlano di cadute e rinascite, affrontando temi delicati come la violenza domestica, gli abusi nell’infanzia, la lotta contro malattie come la sclerosi multipla, il bullismo, le separazioni e tanto altro.

La presentazione è stata organizzata dalla psicologa Rona Musti e dalla biblioteca Capograssi, con la partecipazione del conduttore e attore Mirko Mascioli e della psicologa e politica Roberta Salvati. Durante il corso della serata, numerosi partecipanti si sono alternati per prendere parte alla discussione e interagire con gli ospiti.

Alla fine dell’evento, l’autore si è fermato per scattare fotografie e firmare le copie del libro per i presenti. Un momento di confronto e riflessione su temi importanti e attuali, che hanno coinvolto e emozionato il pubblico presente.

Per maggiori informazioni sull’evento e per visionare il cortometraggio “Occhi Azzurri” ispirato alla vicenda di femminicidio, è possibile visitare il link: https://youtu.be/XAFxs3iJLbw?is=gPYXtviddiNZQJLJ.

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