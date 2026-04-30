Pescara, successo record al Fun Fest: oltre 80mila presenze confermano il festival come punto di riferimento culturale e sociale

Si è conclusa con un successo straordinario la terza edizione del Fun Fest Pescara, che si è tenuta dal 24 al 26 aprile 2026 presso il Centro L’Arca di Spoltore. Durante le tre giornate di programmazione, l’evento ha registrato un’affluenza record di oltre 80.000 presenze, confermando il festival come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del versante adriatico.

Il Direttore del Centro L’Arca, l’Ingegner Paolo Palombo, ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti, mentre gli organizzatori del Festival, Veronica Sanfratello e Francesco Lancione, hanno espresso la loro soddisfazione per aver superato il traguardo delle 80.000 presenze. “Vedere il Centro L’Arca trasformarsi nel cuore pulsante di una comunità così vasta e appassionata rappresenta la più grande gratificazione per tutto il nostro staff”, hanno dichiarato.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie alla cooperazione istituzionale e professionale di alto livello, con un ringraziamento particolare al Comune di Spoltore e all’Associazione Fonderie Ars di Annalica Bates Casasanta. L’organizzazione guarda al futuro con ottimismo, consolidando il brand Fun Fest Pescara e mirando a trasformare il festival in un appuntamento di respiro sempre più internazionale.

Il bilancio finale dell’iniziativa parla di più di 80.000 presenze, un dato che sancisce il definitivo salto di qualità del format. Il successo del Fun Fest 2026 ha mostrato una capacità attrattiva straordinaria, richiamando visitatori non solo dall’area urbana di Pescara, ma da tutto il centro-sud Italia. Alessandra Renzetti, giornalista, ha sottolineato che il record di presenze conferma che il Fun Fest è diventato un punto di riferimento culturale e sociale imprescindibile per il territorio.