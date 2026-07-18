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Eventi e Cultura

Pescara, successo straordinario per il concerto di Tommaso Paradiso: oltre 25mila persone presenti, 100mila in città. Eventi di alto livello a favore dell’economia locale e della promozione turistica.

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La serata di ieri a Pescara è stata caratterizzata da un evento straordinario che ha visto protagonista il concerto di Tommaso Paradiso, con più di 25mila persone presenti nell’area dedicata. Ma ciò che rende ancora più eccezionale l’evento è il dato relativo alla presenza di oltre 100mila persone in città.

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese ha espresso la sua soddisfazione per il grande successo dell’evento, evidenziando come Pescara sia ormai un punto di riferimento nazionale per i grandi eventi. Cremonese ha ringraziato il sindaco Carlo Masci e l’intera amministrazione per aver creduto fortemente in questo progetto e aver portato avanti una strategia basata sulla qualità e sulla capacità di attrarre eventi di alto livello.

L’assessore ha sottolineato l’importanza economico-turistica degli eventi di questa portata, evidenziando come l’aumento delle presenze turistiche abbia un impatto positivo sull’indotto economico della città. Inoltre, Cremonese ha evidenziato come eventi di caratura nazionale come Cartoons On The Bay, Radio Kiss Kiss e Tommaso Paradiso contribuiscano a promuovere Pescara a livello nazionale attraverso una forte esposizione mediatica.

L’articolo ha concluso con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, dalle istituzioni alla Prefettura, dalla Questura agli steward, dal personale del primo soccorso agli operatori di Ambiente spa. Infine, un ringraziamento speciale è stato rivolto alle oltre centomila persone che hanno scelto di vivere la straordinaria serata a Pescara, che resterà nella storia degli eventi della città.

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