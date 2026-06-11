Pescara svela nuovi mezzi elettrici di Bit Mobility per la mobilità sostenibile: 650 unità in arrivo dal 9 luglio

Sono stati presentati oggi a Pescara i nuovi mezzi elettrici di Bit Mobility che saranno attivi a partire dal 9 luglio. Si tratta di 650 nuovi mezzi che andranno a sostituire l’intera flotta esistente, facendo così spazio a un servizio di mobilità sostenibile in sharing. Gli aggiornamenti includono 300 e-bike made in Italy, più leggere, comode e con una pedalata più fluida rispetto ai modelli precedenti, 300 monopattini con targa e 50 scooter elettrici, una novità assoluta per Pescara.

La presentazione ufficiale davanti al Comune di Pescara è stata condotta dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alla Mobilità sostenibile Alfredo Cremonese e da Michele Francione, Direttore Operativo Italia di BIT Mobility. La decisione di implementare la flotta con nuovi mezzi è stata presa considerando il grande successo riscontrato dagli spostamenti con e-bike e monopattini nella città. Masci ha sottolineato che diverse ditte hanno partecipato alla gara per l’assegnazione del servizio, offrendo proposte interessanti.

Cremonese ha evidenziato l’impegno costante di Pescara nell’investire sulla mobilità alternativa e ha annunciato che, per la prima volta, gli scooter elettrici saranno disponibili grazie a Bit Mobility. L’assessore ha poi informato che sono stati introdotti limitatori di velocità nelle aree pedonali e che saranno disponibili pacchetti di abbonamento per i cittadini.

Francione ha dichiarato che la conferma del servizio a Pescara rappresenta per Bit Mobility una grande soddisfazione e una responsabilità importante. L’azienda intende aumentare il numero di mezzi disponibili, introdurre tecnologie innovative e offrire servizi sempre più efficienti e accessibili. Inoltre, si punta a favorire spostamenti sostenibili su scala territoriale attraverso l’intermodalità e l’integrazione dei servizi di mobilità con i Comuni limitrofi.

Il servizio, che partirà il 9 luglio, permetterà ai cittadini di Pescara di usufruire di una mobilità moderna, sostenibile e inclusiva. Con un investimento annuo di circa 90.000 € da parte del Comune, si cerca di migliorare la qualità dell’aria e della vita in città. I cittadini e i turisti che utilizzeranno i nuovi mezzi sono invitati a rispettare le regole per garantire un servizio efficiente e sicuro.

Con l’introduzione di questi nuovi mezzi di mobilità, Pescara continua ad essere all’avanguardia nel promuovere soluzioni sostenibili per gli spostamenti all’interno della città.