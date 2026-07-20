Pescara, T.i.n.A.: PrimI 46 beneficiari prendono servizio per la cura del decoro urbano

Prenderanno servizio i primi 46 beneficiari dei progetti T.i.n.A. (Tirocinio Inclusivo Abruzzo) del Comune di Pescara, riservati ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione o con ISEE fino a 10.140 €. I ragazzi saranno impegnati nella cura, pulizia e decoro urbano di parchi, cimiteri, aree verdi, impianti sportivi e aree di parcheggio, oltre alla vigilanza visiva all’interno di cimiteri, aree verdi e spazi pubblici.

In totale, 43 dei beneficiari sono stati destinati a Pescara Multiservice, mentre tre andranno ad Ambiente spa.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà domani, martedì 20 luglio, alle ore 11:30, nella Sala Giunta del Comune di Pescara. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Adelchi Sulpizio insieme alla dirigente Roberta Pellegrino e i rappresentanti di Pescara Multiservice.

Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato: “Siamo felici di poter offrire queste opportunità ai giovani che potranno così acquisire esperienza lavorativa e contribuire al miglioramento della città. Ringraziamo i partner coinvolti che hanno reso possibile questo progetto”.

La stampa è stata invitata a partecipare alla conferenza stampa per conoscere più da vicino i dettagli e gli obiettivi dei progetti T.i.n.A. a Pescara.

Con questo avvio dei tirocini formativi, il Comune di Pescara si impegna a promuovere l’inclusione e a offrire opportunità lavorative a giovani con limitate possibilità economiche, contribuendo al contempo al miglioramento del territorio.