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Pescara: Tari 2026, aumenti obbligati da Ambiente Spa ma contenuti dall’amministrazione Cittadina

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L’assessore Maria Rita Carota ha annunciato un aumento della Tari per l’annualità 2026 a Pescara, sottolineando che questa decisione è stata dettata dal Piano Economico Finanziario di Ambiente SpA, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nella città. L’aumento totale del quadro tariffario ammonta a oltre 1.500.000 € e non lascia spazio a alternative.

Carota ha specificato che per le utenze domestiche, l’aumento annuo varierà da un minimo di 17,18 euro a un massimo di 64,95 euro, a seconda della dimensione e della composizione del nucleo familiare. Per le attività commerciali, l’aumento sarà rapportato alla categoria di appartenenza e alla dimensione dello spazio occupato. Ad esempio, i negozi di abbigliamento e calzature subiranno un aumento di 0,29 euro al metro quadro, mentre i ristoranti dovranno sostenere un aumento di 1,73 euro al metro quadro.

L’assessore ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione a contenere l’impatto di questi adeguamenti e a garantire trasparenza. Inoltre, è stata approvata in Giunta la delibera che fissa la prima scadenza per il pagamento della Tari al 30 settembre prossimo. Le successive scadenze saranno fine ottobre, fine novembre e fine dicembre 2026.

Carota ha concluso annunciando la necessità di puntare a un servizio efficiente e di migliorare il decoro della città, contando sull’impegno di Ambiente SpA.

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