Pescara, tegola Oliveri e prova Faraoni; ora cinque gare chiave

PESCARA – La corsa salvezza del Pescara passa da un’emergenza sulle corsie esterne e da una possibile nuova pedina di esperienza. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Andrea Oliveri, uscito dopo pochi minuti nella gara di Catanzaro, hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia: per il laterale classe 2003 è previsto uno stop di alcune settimane, con un nuovo controllo tra circa venti giorni e rientro stimato per gennaio. In pratica salterà le prossime cinque partite di campionato, un segmento delicato della stagione.

Per colmare il vuoto sulla fascia destra, il Pescara ha deciso di puntare su Davide Faraoni. L’ex Verona ha svolto il primo allenamento completo con il gruppo agli ordini di Giorgio Gorgone e resterà in prova per alcuni giorni, durante i quali lo staff tecnico valuterà condizione fisica e risposte in campo, prima del via libera definitivo al tesseramento. L’operazione è impostata come un innesto a basso impatto economico ma con un potenziale importante in termini di esperienza e personalità nello spogliatoio.

Il profilo del terzino romano parla da sé: oltre duecento presenze in Serie A, maglie di Inter, Udinese, Fiorentina, Crotone e una lunga parentesi da protagonista con l’Hellas Verona, dove è stato anche capitano. Esterno capace di coprire l’intera fascia, può adattarsi sia in una linea difensiva a quattro sia in un sistema che prevede il quinto di centrocampo, caratteristica che offre a Gorgone più soluzioni tattiche in un momento in cui gli infortuni hanno già ridotto le alternative.

Sul piano della classifica, il quadro resta impegnativo: con 9 punti e il diciottesimo posto dopo il 3-3 di Catanzaro, il Pescara è pienamente coinvolto nella lotta per la permanenza in categoria. La squadra ha vinto una sola volta nelle ultime settimane e ha incassato 28 reti, numeri che la stampa specializzata lega a un andamento da bassa classifica e che rendono necessario un cambio di passo nelle prossime giornate.

Le prossime sfide vengono indicate proprio come il segmento che può orientare la stagione: all’Adriatico arriva il Padova, avversario che precede i biancazzurri di pochi punti, poi in calendario ci sono gli incroci con Bari e Frosinone e altre partite ravvicinate che compongono una serie di cinque gare considerate determinanti per uscire dalla zona più pericolosa della graduatoria. In questo ciclo, la spinta del pubblico di casa e l’eventuale contributo di un giocatore esperto come Faraoni potrebbero diventare fattori importanti.

Dal punto di vista tecnico, Gorgone ha già indicato la strada: intensità, coraggio nel proporre gioco e attenzione alle fasi delicate delle partite. Il pareggio di Catanzaro ha mostrato una squadra capace di reagire e di restare dentro il match fino all’ultimo, ma per centrare l’obiettivo salvezza servirà trasformare questi segnali in continuità di risultati. L’inserimento di Faraoni e il recupero progressivo degli altri infortunati si inseriscono proprio in questa prospettiva: dare al tecnico più opzioni e costruire, passo dopo passo, un percorso solido per restare in Serie B.