Pescara, tenta due furti nei negozi del centro: denunciato 49enne

PESCARA – Mattinata di controlli per il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Pescara, intervenuto in due distinti esercizi del centro cittadino. Un 49enne italiano, originario di un comune della provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe agito prima in un supermercato, approfittando di un momento di distrazione del personale per impossessarsi di profumi e cosmetici per un valore di circa 65 euro. Poco dopo si sarebbe spostato in una catena di abbigliamento, tentando di allontanarsi senza pagare capi per un importo di poco inferiore ai 15 euro.

La prontezza degli addetti alla sicurezza e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno consentito di bloccarlo. La merce è stata interamente recuperata e restituita ai negozi. Dagli accertamenti l’uomo è risultato già gravato da precedenti specifici; al termine delle verifiche è scattata la denuncia a piede libero alla competente Autorità giudiziaria.

L’episodio rientra nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio svolte dai Carabinieri di Pescara, con una presenza rafforzata nelle aree commerciali più frequentate in vista del periodo pre-natalizio.