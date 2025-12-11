- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
Pescara, Testa (FDI) risponde alle accuse di Blasioli sulle Terme di Caramanico
Politica

Pescara, Testa (FDI) risponde alle accuse di Blasioli sulle Terme di Caramanico

Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia, è intervenuto in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, in riferimento alla situazione delle Terme di Caramanico. Testa ha definito le affermazioni di Blasioli come “ridicole e offensive”, accusandolo di ignorare la storia del presidente Marco Marsilio, cresciuto proprio nel territorio di Caramanico. “Accusare il presidente Marsilio di avere antipatia verso Caramanico significa ignorare la sua storia personale e familiare”, ha affermato Testa, ricordando come Marsilio, da bambino, fosse accompagnato dal nonno a prendere l’acqua dalle terme. Secondo il deputato, Blasioli sta utilizzando “polemiche volgari e personali” per nascondere le responsabilità politiche del suo partito. Testa ha ribadito che la situazione fallimentare della società che gestiva le terme era nota da anni, e che durante il governo del PD, non si è fatto nulla per affrontare i problemi, lasciando Caramanico senza prospettive di sviluppo. “Quando Marsilio è arrivato, il fallimento era già nei fatti. La pandemia ha accelerato la crisi e, dopo il fallimento, la competenza è passata al tribunale”, ha proseguito Testa. Nonostante ciò, ha evidenziato la Regione ha continuato a lavorare, mettendo a bando le acque termali con l’obiettivo di trovare un imprenditore disposto a gestirle. Testa ha sollevato inoltre preoccupazioni sulla valutazione dell’attività di liquidazione, giudicandola “fantasmagorica” e suggerendo una revisione alla luce dell’obsolescenza e del tempo trascorso. Ha concluso affermando che le accuse di Blasioli sono infondate e servono solo a coprire le responsabilità di chi ha governato senza dare soluzioni, mentre oggi si cerca di restituire un futuro alle terme e al territorio, nonostante l’eredità pesante lasciata dal centrosinistra. La dichiarazione di Testa arriva in un momento critico per Caramanico, che si trova a fronteggiare sfide significative nel settore termale.

