Pescara, Testa (FDI) risponde alle accuse di Blasioli sulle Terme di Caramanico

Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia, è intervenuto in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, in riferimento alla situazione delle Terme di Caramanico. Testa ha definito le affermazioni di Blasioli come “ridicole e offensive”, accusandolo di ignorare la storia del presidente Marco Marsilio, cresciuto proprio nel territorio di Caramanico. “Accusare il presidente Marsilio di avere antipatia verso Caramanico significa ignorare la sua storia personale e familiare”, ha affermato Testa, ricordando come Marsilio, da bambino, fosse accompagnato dal nonno a prendere l’acqua dalle terme. Secondo il deputato, Blasioli sta utilizzando “polemiche volgari e personali” per nascondere le responsabilità politiche del suo partito. Testa ha ribadito che la situazione fallimentare della società che gestiva le terme era nota da anni, e che durante il governo del PD, non si è fatto nulla per affrontare i problemi, lasciando Caramanico senza prospettive di sviluppo. “Quando Marsilio è arrivato, il fallimento era già nei fatti. La pandemia ha accelerato la crisi e, dopo il fallimento, la competenza è passata al tribunale”, ha proseguito Testa. Nonostante ciò, ha evidenziato la Regione ha continuato a lavorare, mettendo a bando le acque termali con l’obiettivo di trovare un imprenditore disposto a gestirle. Testa ha sollevato inoltre preoccupazioni sulla valutazione dell’attività di liquidazione, giudicandola “fantasmagorica” e suggerendo una revisione alla luce dell’obsolescenza e del tempo trascorso. Ha concluso affermando che le accuse di Blasioli sono infondate e servono solo a coprire le responsabilità di chi ha governato senza dare soluzioni, mentre oggi si cerca di restituire un futuro alle terme e al territorio, nonostante l’eredità pesante lasciata dal centrosinistra. La dichiarazione di Testa arriva in un momento critico per Caramanico, che si trova a fronteggiare sfide significative nel settore termale.