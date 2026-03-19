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Eventi e Cultura

Pescara, torna la Fiera di Primavera 2026 in piazza Sacro Cuore: una vetrina di artigianato e tipicità enogastronomiche per pescaresi e turisti

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La Fiera di Primavera torna a Pescara dal 18 aprile al 3 maggio in piazza Sacro Cuore. L’Assessore al Commercio Zaira Zamparelli ha dichiarato: “Torna a Pescara la ‘Fiera di Primavera’, un appuntamento ormai atteso e molto apprezzato dal pubblico. A partire da sabato 18 aprile e fino a domenica 3 maggio, la Fiera animerà piazza Sacro Cuore con le tradizionali casette addobbate a tema, seguendo un filone tutto primaverile, offrendo a pescaresi e turisti l’opportunità di passeggiare per ammirare e acquistare prodotti artigianali e proposte commerciali originali e di qualità.

Siamo particolarmente soddisfatti di poter riproporre questa iniziativa, che è stata molto apprezzata l’anno scorso e si annuncia come un grande successo. Anche quest’anno – dopo la pubblicazione di un avviso del Comune – è stata Confesercenti ad aggiudicarsi la realizzazione della Fiera, con l’allestimento delle casette, garantendo una varietà ampia e attrattiva di articoli di artigianato e tipicità enogastronomiche che riguardano le festività di Pasqua e la stagione primaverile, con prodotti locali e nazionali.

Un elemento di attrazione nella piazza riqualificata, uno dei luoghi più rappresentativi della città, e allo stesso tempo, un’opportunità concreta per ambulanti e commercianti, a dimostrazione della vicinanza e dell’attenzione dell’Amministrazione comunale in un periodo difficile che sta attraversando in tutto il Paese l’intero settore”.

La Fiera di Primavera si conferma dunque come un importante appuntamento per la città di Pescara, offrendo l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti artigianali e tipici, in un contesto primaverile che sicuramente attirerà numerosi visitatori.

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