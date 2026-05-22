Pescara, Torna la Notte Europea dei Musei: domani aperture straordinarie serali

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Sabato 23 maggio 2026, torna anche a Pescara la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea – Il Ministero della Cultura partecipa anche quest’anno alla manifestazione con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge) , arricchendo la serata con eventi e iniziative speciali in collaborazione con enti e associazioni – precisa la nota online. A Pescara hanno aderito non solo i musei statali ma anche quelli civici e privati, annuncia l’assessorato comunale alla Cultura – Questi gli orari, i costi dei biglietti e gli appuntamenti previsti nelle varie strutture cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio Orario: 20:00 – 23:30 (Ultimo ingresso ore 23:00). Biglietto: 1 euro – Iniziative: Visita guidata alle ore 21:00 a cura di MusA. Museo delle Genti d’Abruzzo Orario: 18:00 – 24:00 (Ultimo ingresso ore 23:00). Biglietto: 1 euro – Iniziative: Visitabile la mostra d’arte contemporanea di Gabriella Ferri “Dal cuore del guerriero alle orbite terrestri”. Museo civico Basilio Cascella Orario: 18:00 – 24:00. Biglietto: 1 euro – riporta testualmente l’articolo online. Fondazione Museo Paparella Treccia-Devlet Orario: 17:30 – 23:30. Biglietto: 5 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Museo dell’Ottocento Orario: 17:00 – 23:00 (Ultimo ingresso ore 22:00). Biglietto: 3 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. CLAP Museum Orario: dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Biglietto: speciale ridotto a € 5,00. Iniziative: Nel corso della serata, alle 18.00, sarà inaugurata la mostra temporanea “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza”, dedicata al settantesimo anniversario della nascita dell’artista – In collaborazione con Accademia Sommeliers AIES sarà inoltre offerto ai visitatori un calice di vino omaggio – recita il testo pubblicato online. Imago Museum e MicHub – Cantiere della creatività e della conoscenza Orario: dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Biglietto: speciale ridotto a € 5,00. Iniziative: Sarà possibile visitare le quattro collezioni permanenti e la mostra temporanea, esposizioni che attraversano la vita quotidiana del popolo abruzzese, l’espressionismo tedesco, il contemporaneo figurativo e la Pop Art italiana – Il MicHub accoglie invece la sezione “Imago Museum / Arte povera e oltre” e le recenti opere di Michelangelo Pistoletto, tra cui “Porta Verde” con Gianna Nannini, “Orchestra di stracci – Nuovo segno d’infinito”. Maison des Arts Orario: apertura prolungata dalle ore 17.00 alle ore 23.00. Iniziative: Nel corso della serata si svolgeranno due visite guidate alla mostra “Il Guercino d’Annunzio”, curate da Marco Coppolaro, Funzionario Storico dell’Arte MAN di Chieti | DRMN Abruzzo e curatore della mostra – si apprende dal portale web ufficiale. Le due visite si terranno dalle 20.00-21.00 e dalle 21.00-22.00. Biglietto: ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it