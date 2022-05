Pescara, Torna “Lo Sport non va in vacanza” per l’estate 2022

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

18 maggio 2022 – Partiranno venerdì prossimo 20 maggio, le iscrizioni dei bambini a “Lo Sport non va in Vacanza”, la manifestazione ludico-sportiva che ha raggiunto la diciannovesima edizione e che consentirà, a partire dal 13 giugno prossimo, a ben 800 ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 13 anni di vivere due mesi di gioco, di svago, di socializzazione, nei nostri impianti sportivi, sotto la guida di istruttori certificati Coni, tutti diplomati Isef o laureati in Scienze Motorie, praticando sport all’aria aperta e soprattutto divertendosi.

Le iscrizioni si apriranno alle ore 9 del 20 maggio e si chiuderanno alle ore 24 del 30 maggio accedendo dal sito on line del Comune di Pescara, all'indirizzo www.comune.pescara.it/losportnonvainvacanza allegando il modello I.S.E.E.

Requisito fondamentale per l’iscrizione, quest’anno, sarà la residenza a Pescara

Dieci posti saranno riservati ai bambini in condizioni di disagio economico che saranno indicati dai Servizi sociali del Comune.

Quattro gli impianti che ospiteranno i bambini:

lo Stadio Adriatico-Cornacchia che potrà accogliere massimo 250 ragazzi, con una spesa di 150 euro a carico delle famiglie per ciascun bambino per due mesi;

il complesso sportivo ex Gesuiti ‘Rocco Febo’, che ospiterà massimo 300 ragazzi, spesa di 150 euro per ogni bambino;

la spiaggia libera di San Silvestro, lato sud del Vallelunga, con massimo 100 ragazzi al costo di 150 euro;

la piscina provinciale e le attrezzature sportive dell'Istituto Volta, in via Volta, che potrà accogliere fino a un massimo di 150 ragazzi al costo di 200 euro pro-capite e dove le attività partiranno il 20 giugno

L'eventuale iscrizione di ragazzi diversamente abili sarà ammessa esclusivamente per lo Stadio Adriatico-Cornacchia.

Fonte: comune.pescara.it