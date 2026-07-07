Pescara, Tornano i “Concerti Sotto le Stelle” a Pescara per l’estate 2026

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il festival “Concerti Sotto le Stelle” torna ad animare l’estate pescarese anche nel 2026. Dal 7 luglio al 25 agosto 2026, una serie di appuntamenti serali dagli altissimi contenuti artistici prenderà vita nelle prestigiose cornici dell’Aurum e dell’Area del Porto Turistico di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il programma del festival, che ha ottenuto il contributo del Comune, ripercorre idealmente l’evoluzione del gusto musicale attraverso un viaggio nei continenti – aggiunge la nota pubblicata. Si passerà dalla musica classico-romantica alle espressioni contemporanee, dall’opera e operetta fino alla canzone evergreen, al pop, alla fusion e alla musica afro e latino-americana – si legge sul sito web ufficiale. Un focus speciale sarà dedicato alle tradizioni etniche europee e della penisola italiana, ricche di contaminazioni suggestive e ancora inesplorate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tre secoli di musica in programma Il classico e il leggero, l’impegno e il disimpegno procedono appaiati, guidati dal principio della qualità nelle scelte e nelle interpretazioni – Il percorso temporale spazierà attraverso tre secoli di storia della musica, unendo idealmente maestri e icone internazionali: Da Johann Sebastian Bach a Louis Armstrong Da Wolfgang Amadeus Mozart a Charlie Parker Da Astor Piazzolla a Paco De Lucía Gli ospiti e gli artisti dell’edizione 2026 Anche per questa edizione, il festival ospiterà grandi nomi internazionali e straordinari virtuosi – Di seguito i principali protagonisti in cartellone: Le Orchestre Pescara Flute Young Orchestra, diretta da Marco Felicioni – precisa la nota online. Orchestra I Colori Del Pentagramma, con i cantanti Chiara Tarquini e Massimiliano Ciurlino – recita il testo pubblicato online. Orchestra Saverio Mercadante, con la partecipazione straordinaria dell’attore Giammarco Tognazzi – precisa il comunicato. Orchestra Benedetto Marcello, diretta da Alessandro Mazzocchetti, con sei cantanti per l’allestimento concertistico de “Le Nozze di Figaro”. Le grandi voci e i solisti internazionali Il festival darà spazio a prestigiose collaborazioni, dalla musica flamenca alle tradizioni popolari, fino alle eccellenze del territorio abruzzese: Musica internazionale ed etnica: La cantante venezuelana Andreina Ramirez (con il Fortibus Ensemble), Maria Moramarco (musica popolare delle Murge), il Mefits Quartet (Tiziana Lobosco e Valeria Veltro), Sabrina Gasparini, e i lirici Rebecca Brusamonti e Alessio Verna – viene evidenziato sul sito web. Focus sulla musica spagnola e flamenca: Il Trio Andaluz (diretto da José Manuel Cuenca), il Carlos Piñana Trio (con la ballerina Lara Ribichini) e Óscar Herrero, tra i massimi interpreti mondiali di chitarra flamenca – Prestigiosi solisti e ensemble: I giovani Nino D’Amico, Martina Cincotta e Giovanni Barbetta; i veterani Diego Campagna, Alessandro Minci e Vito Nicola Paradiso – riporta testualmente l’articolo online. E ancora: il Trio Virtuoso (con Antonio Carretta), il duo Erica Burdi & Danny Trent, e l’Ensemble Nihz dalla Bassa Sassonia – si legge sul sito web ufficiale. Progetti speciali e formazioni italiane: Il trio con il celebre Bruno Gambarotta, il duo siciliano Francesco Nicolosi & Pietro Adragna, il Mediterranean Trio e il Perdifiato Wind Trio – aggiunge testualmente l’articolo online. Spazio anche alle leggende internazionali come il chitarrista brasiliano Toninho Horta insieme al flautista Nicola Stilo – recita il testo pubblicato online. I gruppi abruzzesi: Valorizzate le realtà locali con il quintetto Chorocarioca, il Quartetto Curti, il gruppo Musica Spirans, l’Ensemble Resonancias e il Nouveau Ensemble – recita la nota online sul portale web ufficiale. Informazioni utili, biglietti e programma completo È possibile consultare tutti i dettagli sui singoli appuntamenti, sui prezzi dei biglietti e sulle formule di abbonamento all’interno del programma allegato –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it