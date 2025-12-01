Pescara tra le città che crescono di più nella classifica “Qualità della vita 2025”

Pescara, 1 dicembre 2025 – “Leggere oggi la classifica ‘Qualità della vita 2025’ del Sole 24 Ore ci rende davvero orgogliosi”. Commenta così il sindaco Carlo Masci, la notizia pubblicata oggi dal più importante giornale economico del Paese. “Pescara è al 40° posto, con una crescita di ben 15 posizioni rispetto al 2024, e si conferma la terza città italiana con il miglior balzo in avanti rispetto all’anno precedente. Un risultato che certifica, ancora una volta, che siamo sulla strada giusta: il lavoro portato avanti in questi sette anni di amministrazione sta dando frutti concreti e riconoscibili. Particolarmente significativo è il dato relativo al parametro ‘Cultura e tempo libero’, dove Pescara, a livello nazionale, si colloca per offerta culturale al primo posto ogni mille abitanti e al settimo posto nel parametro generale. Un riconoscimento che premia l’impegno profuso per costruire un’offerta culturale ampia, di qualità e accessibile, che ha visto crescere in modo esponenziale il numero di eventi, mostre, festival e attività museali. Ci teniamo molto a organizzare appuntamenti per i pescaresi e per le centinaia di migliaia di turisti che arrivano in città – ha dichiarato il Sindaco – e il 153% in più di presenze turistiche rispetto al 2019 è la conferma che le persone scelgono Pescara non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua vitalità culturale e per la ricchezza delle iniziative proposte durante tutto l’anno. Anche il parametro ‘Ambiente e servizi’ rappresenta un motivo di orgoglio. Stiamo vivendo l’epoca del cambiamento – ha aggiunto il Sindaco – e i temi della sostenibilità ambientale sono ormai pane quotidiano per la nostra amministrazione. Abbiamo intrapreso scelte che richiedono un cambiamento di abitudini, come l’estensione della raccolta differenziata porta a porta a tutta la città, e stiamo incentivando la mobilità sostenibile con la filovia e l’incremento delle piste ciclabili. Allo stesso tempo, lavoriamo per efficientare energeticamente gli spazi pubblici e abbiamo creato una Comunità energetica cittadina, che sta crescendo con l’obiettivo di restituire energia pulita e condivisa a tutta Pescara. Questi risultati, certificati da una delle più autorevoli classifiche nazionali, testimoniano la trasformazione positiva di Pescara: una città più vivibile, più sostenibile e sempre più protagonista nel panorama culturale e turistico italiano”.