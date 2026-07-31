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Pescara, Trasferimento provvisorio uffici Servizio Sociale

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Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si informano i cittadini che nel periodo dal 3 al 14 agosto 2026 gli Uffici del Servizio Sociale, a causa di lavori sulla linea elettrica, si trasferiranno dal primo piano del palazzo ex Inps di Piazza Italia, 13 ai locali del Centro servizi famiglia siti al piano terra del medesimo stabile – si apprende dalla nota stampa. Per contattare telefonicamente il Servizio Sociale è possibile comporre uno dei seguenti numeri: 0854283043 (Centralino Servizi Sociali) – 0854283063 – 0854283050.Ci scusiamo per il disagio

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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