Pescara trasforma casa confiscata in alloggio per anziani non autosufficienti: inaugurazione il 23 giugno

Il Comune di Pescara ha annunciato l’inaugurazione di una nuova struttura dedicata alla cura degli anziani non autosufficienti, realizzata all’interno di un immobile confiscato alla criminalità. L’edificio, situato in via Sacco 279, è stato riqualificato grazie agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’inaugurazione è prevista per domani, martedì 23 giugno 2026, alle ore 10:45, e vedrà la presenza del sindaco Carlo Masci insieme agli assessori Adelchi Sulpizio e Gianna Camplone. All’evento sono stati invitati anche rappresentanti della Asl e degli altri partner del progetto, che ha beneficiato di un finanziamento di 2 milioni e 460mila euro.

Il Comune di Pescara ha svolto il ruolo di capofila nell’iniziativa, che coinvolge complessivamente 46 comuni della provincia. In totale, sono stati cento gli anziani che hanno tratto beneficio da questo intervento, che mira a garantire loro cure adeguate e a favorirne l’autonomia e la dignità.

“Questa nuova struttura rappresenta un passo importante nel nostro impegno a favore delle persone anziane più fragili”, ha dichiarato il sindaco Masci. “Siamo orgogliosi di poter offrire loro un luogo accogliente e sicuro, che permetta loro di mantenere una certa indipendenza e qualità di vita.”

La trasformazione dell’immobile confiscato in una struttura per anziani non autosufficienti è solo uno dei numerosi interventi previsti dal Comune di Pescara nell’ambito del PNRR. Grazie a progetti come questo, si punta a migliorare la qualità della vita degli anziani e a contrastare l’abbandono e l’isolamento sociale.