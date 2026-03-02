Pescara trasforma RAEE in materie prime con nuove postazioni di raccolta

Ambiente SpA e il Consorzio E-Cycle stanno potenziando la raccolta dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) a Pescara, trasformando la città in una vera e propria “miniera urbana”. Grazie alla collaborazione, sono state installate tre nuove postazioni dedicate al conferimento dei piccoli RAEE, posizionate strategicamente nel territorio comunale.

Le nuove postazioni sono attive presso le due eco-piazzole di Viale Pepe e di Via Pasolini (Zona Naiadi) e presso la Stazione FS di Pescara Centrale, grazie alla sinergia con RFI. Questi contenitori permettono ai cittadini di conferire dispositivi fuori uso come smartphone, tablet, telecomandi, macchine fotografiche digitali e altri apparecchi di dimensioni inferiori ai 25 cm.

Inoltre, sono state avviate attività di sensibilizzazione nelle scuole, con percorsi formativi per gli studenti sul valore del corretto smaltimento dei RAEE. Contenitori dedicati sono stati installati in diversi istituti scolastici, rendendo le scuole veri e propri “avamposti” di economia circolare nella città.

L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità della raccolta differenziata, contrastare l’abbandono dei rifiuti tecnologici e promuovere i benefici ambientali derivanti dal corretto riciclo. Riccardo Chiavaroli, Presidente di Ambiente SpA, sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche dal punto di vista dell’educazione ambientale rivolta ai giovani studenti.

Il progetto si inserisce nell’ottica di migliorare la tracciabilità dei rifiuti elettronici e fornire ai cittadini canali di raccolta sempre più accessibili, riducendo l’impatto ambientale e favorendo comportamenti virtuosi in linea con gli obiettivi dell’Accordo Quadro ANCI-CdC RAEE 2025-2027.

L’impegno comune di Ambiente SpA e del Consorzio E-Cycle testimonia la volontà di creare una città più sostenibile e attenta all’ambiente, trasformando i rifiuti in risorse preziose e promuovendo una corretta gestione dei materiali elettronici.