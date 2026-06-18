Pescara: tre appuntamenti estivi per rilanciare il commercio e animare la città

Un’estate all’insegna dello shopping, dell’animazione e della valorizzazione delle attività commerciali e artigianali attende Pescara con tre appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori tra luglio e agosto. Si tratta della “Notte dei Saldi”, del “Mercatino Pescara” e di “Lo Sbaracco”, presentati questa mattina in conferenza stampa alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore alle Attività Produttive Gianni Santilli e dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria della città.

Il primo appuntamento, in programma per il 11 luglio, è la “Notte dei Saldi”. Un’occasione per coinvolgere le vie del centro cittadino con musica, eventi e negozi aperti fino alle ore 22. Le attività di intrattenimento si svolgeranno dalle 16 alle 24, con parcheggi gratuiti disponibili nell’area di risulta, via Ferrari e piazza Mancini, per agevolare l’accesso al cuore commerciale della città. Saranno presenti esibizioni musicali, trampolieri, un villaggio per i bambini e molto altro.

Il secondo appuntamento, previsto per l’8 agosto, è il “Mercatino Pescara” che animerà corso Vittorio Emanuele dalle 17 alle 23, trasformando la via in una grande vetrina a cielo aperto con espositori di diversi settori. Spazi dedicati ad antiquariato, oggettistica, vintage, artigianato, collezionismo e prodotti tipici gastronomici renderanno l’evento imperdibile per i visitatori.

Infine, il 22 agosto si terrà “Lo Sbaracco”, una giornata dedicata ai super saldi che coinvolgerà l’intero territorio cittadino. I commercianti aderenti proporranno offerte e promozioni speciali, contribuendo così a sostenere il tessuto economico locale e offrendo al pubblico l’opportunità di acquisti convenienti.

Le associazioni di categoria che hanno partecipato alla conferenza stampa si sono mostrate soddisfatte del calendario degli eventi. Riccardo Padovano della Confcommercio ha ringraziato l’assessore e il sindaco, sottolineando l’importanza del confronto per ottenere risultati positivi. Anche Luciano Di Lorito della CNA Pescara ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, mentre Barbara Lunelli della Confartigianato ha apprezzato la strategia condivisa che ha caratterizzato la pianificazione degli eventi.

Gli altri rappresentanti delle associazioni presenti alla conferenza hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra Comune e categorie per valorizzare il commercio e rendere la città di Pescara sempre più attrattiva per cittadini e turisti. Sono stati espressi inoltre auspici di estendere iniziative simili anche ad altre zone della città.

Sarà dunque un’estate all’insegna dello shopping e della valorizzazione delle attività commerciali e artigianali a Pescara, grazie ai tre eventi che animeranno il periodo estivo della città, coinvolgendo cittadini e visitatori con proposte interessanti e promozioni speciali.