Pescara: Uil Abruzzo contesta la precarietà del potenziamento dei Centri per la famiglia

La Uil Abruzzo ha sollevato delle preoccupazioni riguardo ai fondi destinati al potenziamento e alla creazione di nuovi Centri per la famiglia nell’Abruzzo. Il segretario generale Michele Lombardo e il componente della segreteria regionale Massimo Longaretti hanno sottolineato l’importanza di trasformare i Centri in veri e propri nodi di rete capaci di offrire supporto alle famiglie.

Nonostante l’ingente stanziamento di 1.168.122 milioni di euro, la Uil Abruzzo ha espresso timori riguardo alla natura sperimentale della misura, che prevede un finanziamento limitato a soli 18 mesi. Tale temporaneità potrebbe non garantire la stabilizzazione delle funzioni e delle professionalità coinvolte, rischiando di lasciare incompleto il potenziamento senza impatto strutturale sul welfare territoriale.

L’incontro tra il Ministero per la Famiglia e gli assessori regionali ha evidenziato l’obiettivo di trasformare i Centri in luoghi di supporto e orientamento per le famiglie, ma la Uil Abruzzo ha sottolineato la necessità di integrare perfettamente tali servizi con i consultori esistenti per evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse.

Inoltre, il sindacato ha posto l’attenzione sulla crisi demografica come causa delle fragilità sociali, sottolineando che le difficoltà delle famiglie non dipendono solo dalla natalità, ma anche da fattori strutturali come la precarietà lavorativa, le disuguaglianze territoriali e la carenza di servizi sociosanitari.

La Uil Abruzzo ha ribadito il proprio impegno e la disponibilità ad un confronto per superare le criticità evidenziate, con l’obiettivo di garantire un miglior supporto alle famiglie abruzzesi.