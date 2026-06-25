Pescara, Uil Abruzzo: dati positivi sulla ricostruzione post-sisma, ma servono piani contro lo spopolamento.

La ricostruzione post-sisma in Abruzzo sta portando benefici evidenti, ma ora è necessario pianificare il “dopo cantiere” per contrastare lo spopolamento. Lo afferma il segretario generale della Uil Abruzzo, Michele Lombardo, in seguito alla presentazione del Rapporto annuale 2026 sulla Ricostruzione del Centro Italia post-sisma 2016-2017.

I dati emersi dal documento evidenziano una crescita occupazionale nel cratere del 17%, con oltre 36.149 richieste di contributo e 23 mila cantieri autorizzati nel settore privato. Inoltre, il 97,5% dei 3.667 interventi pubblici è già stato avviato. L’impatto sul mercato del lavoro è significativo, con un aumento dei nuovi posti di lavoro e un tasso di occupazione del 66,1%.

Lombardo sottolinea che gli investimenti pubblici possono essere uno strumento di sviluppo sociale e inclusione, ma è necessario guardare oltre la fase di ricostruzione attuale. La Uil Abruzzo chiede una politica di coesione territoriale che privilegi il lavoro di qualità, servizi pubblici efficienti e una gestione delle grandi transizioni, come il dissesto idrogeologico e i cambiamenti climatici.

Il sindacato ribadisce l’importanza di rafforzare la legalità negli appalti e la sicurezza sul lavoro, contrastando il lavoro irregolare. Lombardo propone di valorizzare le professionalità acquisite dai lavoratori e di implementare un piano nazionale di manutenzione del territorio e di valorizzazione delle filiere produttive locali.

Senza lavoro di qualità, servizi adeguati e investimenti nelle persone, la vera ricostruzione non è possibile. La Uil Abruzzo si impegna per una rinascita dell’Appennino centrale che sia stabile e sostenibile, lasciando un modello di sviluppo duraturo per le generazioni future.