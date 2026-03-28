Pescara, Uil Abruzzo istituisce tavolo permanente per monitorare impatto tassazione sulle famiglie

La Uil Abruzzo ha lanciato un appello per la creazione di un tavolo regionale permanente che monitori l’impatto della tassazione sulle famiglie abruzzesi. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza da parte dei comuni quando decidono di aumentare le imposte, al fine di tutelare i nuclei familiari della regione.

Secondo Michele Lombardo e Massimo Longaretti, rispettivamente segretario generale e componente di segreteria della Uil Abruzzo, la fiscalità territoriale in Abruzzo è diventata una “lotteria fiscale” che colpisce principalmente lavoratori, lavoratrici e pensionati. Questa situazione ha generato una frattura nel rapporto tra istituzioni e cittadini, sottolineano i rappresentanti sindacali, che evidenziano quanto l’autonomia territoriale non debba trasformarsi in arbitrarietà fiscale.

L’analisi condotta dal sindacato confederale abruzzese mette in luce un sistema frammentato di tassazione locale, con aumenti che spesso penalizzano i diritti dei cittadini. Tra le criticità individuate vi è la mancata attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che porta a una disparità nella qualità dei servizi offerti dai vari comuni. Inoltre, si segnalano tariffe elevate per l’erogazione dei servizi idrici non sempre corrispondenti a una effettiva efficacia nella gestione delle risorse idriche, rendendo evidente l’inefficienza dei servizi.

La tassa sui rifiuti è stata definita come un “bancomat” per coprire le inefficienze nel sistema di smaltimento, mentre i costi energetici e gli aumenti dei carburanti incidono pesantemente sui bilanci familiari. L’Imu, calcolata su rendite catastali obsolete, crea distorsioni tra centri urbani e aree interne, mentre le rette degli asili nido variano notevolmente da un comune all’altro, generando disparità anche tra famiglie con lo stesso Isee.

Lombardo e Longaretti ribadiscono l’importanza che la fiscalità torni a essere uno strumento di giustizia sociale e sottolineano che mettere ordine in questa situazione caotica significa ridare dignità a coloro che, con le proprie tasse, sostengono l’ossatura della regione abruzzese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa Uil Abruzzo, rappresentato da Barbara Del Fallo.