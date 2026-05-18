Pescara: Uil Abruzzo – Preoccupazione per la carenza di personale nel mercato del lavoro regionale

La Uil Abruzzo ha recentemente commentato i dati diffusi dalla Cgia riguardo alle difficoltà di reperimento del personale sul mercato del lavoro abruzzese. Secondo l’organizzazione sindacale, la situazione evidenzia un significativo divario tra domanda e offerta di lavoro nella regione.

Nel 2025, si sono registrati 123.880 ingressi previsti nel mercato del lavoro abruzzese, ma si è riscontrata una carenza di 39.459 candidati, evidenziando la necessità di affrontare il tema non solo in termini quantitativi ma anche in relazione alla qualità delle condizioni di lavoro offerte.

I segretari regionali della Uil Abruzzo, Valerio Camplone e Massimo Longaretti, sottolineano l’importanza di porre al centro della riflessione la dignità del lavoro, affermando che “se vogliamo ragionare sull’attrattività delle offerte di lavoro, il salario deve tornare centrale”. I dati Inps del 2024 indicano che i lavoratori abruzzesi hanno prodotto un reddito complessivo di circa 12,8 miliardi di euro, con un reddito medio annuo per occupato di 22.944 euro lordi e un reddito medio settimanale di circa 542 euro lordi.

Le maggiori criticità legate alla reperimento del personale emergono nelle province dell’Aquila e di Teramo, dove le selezioni andate deserte superano il 34%. Questi territori sono caratterizzati da comparti esposti alla carenza di personale come edilizia, manifattura e turismo, nonché da aree interne colpite da spopolamento.

La Uil Abruzzo evidenzia anche la presenza di circa 39mila giovani Neet abruzzesi tra i 15 e i 34 anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione o formazione. I segretari regionali sottolineano l’importanza di affrontare questioni legate alla trasparenza retributiva, alla precarietà e al diffuso ricorso al part-time involontario.

La Uil Abruzzo sottolinea l’importanza del recepimento della direttiva europea sulla trasparenza retributiva, che entro il 2026 introdurrà nuovi obblighi informativi nelle offerte di lavoro e rafforza il principio del giusto salario individuato dai contratti collettivi nazionali. L’organizzazione sottolinea la necessità di rafforzare politiche attive, formazione tecnica e professionale e strumenti come l’apprendistato per valorizzare la qualità occupazionale, le competenze e la stabilità nel mercato del lavoro abruzzese.