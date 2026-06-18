Pescara, Uil Abruzzo propone protocollo regionale per il rischio calore nei luoghi di lavoro

La Uil Abruzzo ha accolto positivamente l’ordinanza regionale che interviene a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori esposti alle ondate di calore nei settori agricolo, florovivaistico e cantieri edili. Secondo il sindacato, si tratta di un provvedimento importante che conferma l’attenzione della Regione Abruzzo verso il fenomeno.

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale confermano che il cambiamento climatico sta modificando le condizioni di lavoro con un aumento degli infortuni e dei rischi per la salute.

La Uil propone l’apertura di un confronto regionale per definire un Protocollo Abruzzo sul rischio calore, stabile e condiviso tra istituzioni, parti sociali, aziende e sistema della prevenzione.

Valerio Camplone, responsabile del Dipartimento regionale Ambiente salute e sicurezza Uil, sottolinea l’importanza di costruire una strategia permanente di prevenzione e di non limitarsi ad interventi emergenziali.

Il sindacato mette in evidenza la necessità di considerare diverse categorie lavorative esposte al rischio caldo, come i rider, la manutenzione stradale, i servizi pubblici e ambienti indoor con elevate fonti di calore industriale.

Camplone evidenzia l’importanza di anticipare i rischi e propone un intervento strutturale coinvolgendo Regione, parti sociali, Inail, Asl, Ispettorato del Lavoro e sistema delle imprese.

La Uil Abruzzo auspica che la regione diventi una delle prime in Italia ad adottare un sistema strutturato e permanente di prevenzione del rischio calore nei luoghi di lavoro.