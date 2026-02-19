- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Uil: assemblea territoriale su sicurezza, IA e sviluppo, eletti 31 delegati...
Attualità

Pescara, Uil: assemblea territoriale su sicurezza, IA e sviluppo, eletti 31 delegati per Congresso regionale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Intelligenza artificiale, legalità e sicurezza, infrastrutture e sviluppo, e Nuova Pescara sono stati i temi affrontati durante l’assemblea congressuale territoriale della Uil a Pescara. Il sindacato confederale abruzzese si è riunito oggi all’Aurum per discutere l’importanza del ruolo sindacale nella rappresentanza politica, nel presidio nei luoghi di lavoro e nella tutela delle persone più vulnerabili.

L’incontro ha visto la partecipazione di delegati sindacali e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il segretario Michele Lombardo, la coordinatrice UP Uil Pescara Fabiola Ortolano, la segretaria provinciale Cgil Pescara Alessandra De Simone, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il direttore generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte.

Durante la discussione, è emersa la preoccupazione per il ritardo nell’utilizzo delle

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it