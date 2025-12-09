- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

Pescara, Uil Fpl Abruzzo chiede incontro urgente alla Regione su salari

Pescara, il segretario regionale della Uil Fpl Abruzzo, Antonio Ginnetti, ha sollecitato un incontro urgente con la Regione Abruzzo per discutere della riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio nel comparto sanitario. Ginnetti ha affermato: “Chiediamo alla Regione Abruzzo un incontro urgente per discutere definitivamente di questo problema e arrivare ad una soluzione, altrimenti saremo pronti ad azioni anche eclatanti”.

La richiesta arriva a seguito della decisione del dipartimento regionale della Sanità di revocare in blocco gli aumenti dei fondi destinati al trattamento accessorio, stabiliti in base all’articolo 11 del Decreto Calabria (D.L. n. 35 del 30.11.2019). Questa decisione comporta una riduzione di quasi 11 milioni di euro per le quattro aziende ospedaliere regionali, impattando così sul salario accessorio del personale sanitario abruzzese.

Ginnetti ha sottolineato che è giunto il momento di affrontare questa questione che danneggia il comparto della sanità, già gravato da numerosi problemi. Ha aggiunto: “Non si possono risanare i conti della sanità pubblica abruzzese toccando gli stipendi degli operatori sanitari, questo è inaccettabile. A farne le spese ci sono gli operatori sanitari, doppiamente danneggiati dalle manovre regionali che aumentano la tassazione Irpef per la maggior parte del personale e riducono le somme destinate al trattamento accessorio. Inoltre, l’intera collettività abruzzese subirà un ulteriore deterioramento dei tempi di attesa e della qualità delle prestazioni sanitarie”.

L’istituto del salario accessorio, disciplinato dalla legge statale e connesso al Decreto Calabria, è stato introdotto per compensare specifiche condizioni di lavoro nel settore sanitario, come turni e reperibilità, e per incentivare l’impegno del personale in reparti particolari. La situazione attuale solleva dunque preoccupazioni non solo tra i lavoratori ma anche tra la popolazione che necessita di servizi sanitari di qualità.

