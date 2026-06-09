Pescara, ultime ore per votare i progetti dei cittadini nel Bilancio partecipativo 2026

C’è tempo fino a domani, mercoledì 10 giugno, per votare ed esprimere la propria preferenza per uno dei 21 progetti presentati dai cittadini al Comune di Pescara nell’ambito della procedura del Bilancio partecipativo 2026. Il voto è affidato a tutti i cittadini con più di 16 anni domiciliati a Pescara ed è possibile esercitarlo online o di persona presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

Le proposte, elaborate dai cittadini, coprono diversi ambiti e hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel territorio. Attualmente, il bilancio disponibile è di centomila euro, ma si prevede di destinare ulteriori risorse per realizzare più interventi, a seconda dei progetti che riceveranno il maggior numero di preferenze. I dettagli dei progetti sono stati presentati durante un’assemblea pubblica presso il Comune e sono consultabili sul sito internet dell’Ente.

“È importante che i cittadini partecipino attivamente a questo processo decisionale, esprimendo le proprie preferenze sui progetti che ritengono più rilevanti per la città”, ha dichiarato un portavoce del Comune di Pescara. “Il Bilancio partecipativo è un’importante opportunità per coinvolgere la comunità e dare voce alle reali esigenze della cittadinanza”.

Per votare online è necessario utilizzare SPID, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, mentre per votare di persona è possibile recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune in piazza Italia. I cittadini residenti a Pescara che non hanno ancora espresso la loro preferenza sono incoraggiati a farlo entro la scadenza di domani, al fine di contribuire alla realizzazione dei progetti più votati dalla comunità.

Fonte: Comune di Pescara

Pescara, 9 giugno 2026.