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Pescara: Ultimi giorni per candidarsi all’Adriatic Innovation Call 2026 del Pescarabruzzo Innovation Hub

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Il Pescarabruzzo Innovation Hub ha lanciato la sua prima Adriatic Innovation Call 2026, con l’obiettivo di selezionare e sostenere le migliori idee d’impresa e startup ad alto impatto sociale.

L’incubatore e acceleratore, presentato recentemente dalla Fondazione Pescarabruzzo al MicHub, è alla ricerca di progetti capaci di rispondere alle sfide prioritarie del territorio e di generare un impatto reale sulla coesione sociale e sullo sviluppo economico locale.

Le iscrizioni, che sono aperte dal 22 maggio, si chiuderanno il 5 luglio 2026. Gli interessati possono candidarsi tramite il portale dedicato all’Adriatic Innovation Call 2026 sul sito www.pescarabruzzoinnovationhub.it/call4startups/.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le startup interessate a partecipare a un programma di accelerazione e a ricevere supporto per sviluppare le proprie soluzioni innovative.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale indicato.

L’Adriatic Innovation Call 2026 si propone di scoprire e sostenere le nuove realtà imprenditoriali che possano contribuire in modo significativo alla crescita e al benessere della comunità locale.

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