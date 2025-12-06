- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, ultimo appuntamento per la rassegna Vuelvo al Sur
Eventi e Cultura

Pescara, ultimo appuntamento per la rassegna Vuelvo al Sur

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, ultimo appuntamento per la rassegna Vuelvo al Sur. Sabato 6 dicembre si concluderà la rassegna Vuelvo al Sur con un aperitivo e un concerto a partire dalle ore 20:30 presso i Luoghi dell’Anima in via di Sotto, 120/8 a Pescara. Protagonisti della serata saranno il duo composto da Manuel Petti, fisarmonicista, e Marco Molino, specializzato in vibrafono e percussioni. Entrambi i musicisti fanno parte della band del noto artista Max Gazzè, portando con sé la loro esperienza e il loro talento. Questo evento rappresenta l’ultimo incontro di un progetto artistico dedicato all’arte, alla relazione e all’incontro. I biglietti sono disponibili al costo di 25 euro per il concerto accompagnato da aperitivo oppure a 15 euro per l’ingresso al solo concerto. Il duo Petti e Molino offrirà un viaggio nelle tradizioni musicali del mondo, spaziando dal valzer Musette di Lagrene, al tango di Piazzolla, fino a melodie tradizionali brasiliane, omaggiando anche l’armonicista Toots Thielemans e il leggendario Charlie Parker. “Un viaggio nelle tradizioni musicali del mondo con una formazione atipica e cameristica – spiegano gli organizzatori del progetto. Una serata in cui potremo suonare musica, giocare con la musica, e lasciarci trasportare dalle vibrazioni sonore”. La serata sarà accompagnata dalla voce narrante di Matteo Laudadio, che guiderà gli ascoltatori attraverso un’esperienza musicale profonda e coinvolgente. La rassegna Vuelvo al Sur, che ha preso avvio il 21 settembre all’Auditorium Sirena a Francavilla al Mare, ha previsto una serie di eventi che hanno unito proiezioni, musica dal vivo e laboratori dedicati alla cultura dell’America Latina. Patrocinato dai Comuni di Pescara e Francavilla al Mare, questo progetto ha ricevuto il sostegno di numerosi collaboratori e sponsor. Il pubblico è invitato a partecipare a questo ultimo evento della stagione per vivere una serata di musica e convivialità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it