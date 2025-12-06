Pescara, ultimo appuntamento per la rassegna Vuelvo al Sur. Sabato 6 dicembre si concluderà la rassegna Vuelvo al Sur con un aperitivo e un concerto a partire dalle ore 20:30 presso i Luoghi dell’Anima in via di Sotto, 120/8 a Pescara. Protagonisti della serata saranno il duo composto da Manuel Petti, fisarmonicista, e Marco Molino, specializzato in vibrafono e percussioni. Entrambi i musicisti fanno parte della band del noto artista Max Gazzè, portando con sé la loro esperienza e il loro talento. Questo evento rappresenta l’ultimo incontro di un progetto artistico dedicato all’arte, alla relazione e all’incontro. I biglietti sono disponibili al costo di 25 euro per il concerto accompagnato da aperitivo oppure a 15 euro per l’ingresso al solo concerto. Il duo Petti e Molino offrirà un viaggio nelle tradizioni musicali del mondo, spaziando dal valzer Musette di Lagrene, al tango di Piazzolla, fino a melodie tradizionali brasiliane, omaggiando anche l’armonicista Toots Thielemans e il leggendario Charlie Parker. “Un viaggio nelle tradizioni musicali del mondo con una formazione atipica e cameristica – spiegano gli organizzatori del progetto. Una serata in cui potremo suonare musica, giocare con la musica, e lasciarci trasportare dalle vibrazioni sonore”. La serata sarà accompagnata dalla voce narrante di Matteo Laudadio, che guiderà gli ascoltatori attraverso un’esperienza musicale profonda e coinvolgente. La rassegna Vuelvo al Sur, che ha preso avvio il 21 settembre all’Auditorium Sirena a Francavilla al Mare, ha previsto una serie di eventi che hanno unito proiezioni, musica dal vivo e laboratori dedicati alla cultura dell’America Latina. Patrocinato dai Comuni di Pescara e Francavilla al Mare, questo progetto ha ricevuto il sostegno di numerosi collaboratori e sponsor. Il pubblico è invitato a partecipare a questo ultimo evento della stagione per vivere una serata di musica e convivialità.