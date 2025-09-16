Pescara, Un calendario di iniziative per over 65 voluto dal Comune e promosso dalle associazioni

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:E’ stato presentato in Comune il calendario di attività in favore degli anziani “L’età d’oro”, al via il 20 settembre 2025 (fino a dicembre 2025). Per realizzare le iniziative sono state selezionate sei associazioni, e cioè Spazio donna Abruzzo, Il sogno di Benny Gio APS, Compagnia Virtuosa APS, Movimentazioni, Step Musique Recherche, Per amore e per diletto APS, che hanno proposto attività variegate: teatrali, musicali, laboratoriali, di comunicazione interpersonale e per educare gli over 65 all’utilizzo del digitale, anche passando per un confronto intergenerazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si annunciano giornate di condivisione, di giochi, di dialogo, con il coinvolgimento delle scuole – Si comincerà il 20 settembre (alle 18) con un corso di public speaking e podcasting alla libreria Primo Moroni di via dei Peligni 93, promosso da Movimentazioni Aps. L’obiettivo è potenziare la capacità di parlare in pubblico in modo chiaro, espressivo e sicuro, permettendo ai partecipanti di riscoprire le proprie risorse espressive, di confrontarsi con gli altri e di costruire un clima di fiducia e collaborazione all’interno del gruppo – recita il testo pubblicato online. Sarà realizzato un podcast collettivo, strutturato in vari episodi, che sarà pubblicato sulla piattaforma ANGinRadio “Altra Marea” Pescara, e il percorso si concluderà con un evento pubblico strutturato come una Human Library in cui i partecipanti metteranno a disposizione della comunità la propria storia, al Bibliomuseo Nu, il 13 dicembre alle 17:30.Sempre il 20 settembre, alle 18:30, prenderà il via la rassegna teatrale “Filo d’argento trama d’arte”, al teatro Cordova di viale Bovio 446, promossa dall’Associazione Per amore e per diletto Aps: primo appuntamento con “Mo’ t’acconce per le feste”. Si proseguirà il 18 ottobre con “Ritmi senza confini”, poi il 23 novembre con “Donne in scena” e il 7 dicembre con “Io e Gigi: se stasera sono qui”. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti per il pubblico e oggi, annunciando il calendario, è stato ricordato William Zola, scomparso nei giorni scorsi.Il 24 settembre, alle 9:30, Step Musique Recherche darà il via a quattro incontri mattutini (fino al 15 ottobre), in via Raiale 187, per un corso di comunicazione intergenerazionale “Se comunicando speciale età d’oro”, rivolto agli over 65 che si iscriveranno in coppia con un figlio o un nipote o un parente prossimo di generazione successiva – si apprende dal portale web ufficiale. Lo scopo è di avvicinare le generazioni, per una comunicazione più efficace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 2 ottobre, alle 16:30, cominceranno i laboratori di musica antica per il benessere e la memoria al Centro sociale di Pescara Colli, in via Di Sotto 8, voluti da Compagnia Virtuosa Aps: in programma sei incontri tematici (2, 16 e 30 ottobre, 6, 20 e 27 novembre) di ascolto guidato e attività interattive, un laboratorio esperienziale di danza storica (il 4 dicembre, alle 16:30) un evento finale con musica, teatro e momenti conviviali, il 14 dicembre (alle 18). Sempre il 2 ottobre, alle 16:30, prenderà il via Movimente Lab, un ciclo di quattro laboratori per favorire il benessere fisico e mentale delle persone anziane attraverso attività ludico ricreative che coinvolgono mente e corpo – recita il testo pubblicato online. Queste le date: 2, 11, 18 e 25 ottobre, ore 16:30, in via Vittoria Colonna 84. Il 7 novembre Il Sogno di Benny Gio proporrà al Palasport Giovanni Paolo II di via San Marco 14 “Giochi senza età”: dieci squadre (100 partecipanti in totale) composte da 5 over 65 e 5 giovani dai 12 ai 18 anni (individuati in una delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città) si sfideranno in una serie di giochi di abilità, matematici, enigmistici e di cultura generale e curiosità. Ogni squadra sarà capitanata da un assistente dell’associazione Benny Giò e al termine di ogni gioco, una giuria designerà la vincitrice: in palio medaglie simboliche e gadget.In allegato il calendario con le indicazioni per iscriversi.

