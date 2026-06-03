Pescara, un nuovo traguardo per la città: ospiterà le riprese del film ‘L’Aura’ con Marco Bocci e Laura Chiatti

Pescara – Un nuovo traguardo per la città di Pescara nel settore cinematografico: le riprese del film “L’Aura” si svolgeranno proprio nelle sue suggestive location, con la presenza di attori di fama come Marco Bocci e Laura Chiatti. Un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale di Pescara all’interno della Film Commission Abruzzo.

L’impegno per far diventare Pescara un punto di riferimento per le produzioni cinematografiche è stato sottolineato da Guerino Testa, deputato pescarese di Fratelli d’Italia, e dall’assessore alla Promozione del territorio del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese. I due si sono dichiarati convinti del potenziale della città nella capacità di attrarre produzioni importanti e generare ricadute economiche e culturali significative per l’intero territorio.

Già nel 2022, Testa e Cremonese si erano mossi per far sì che Pescara potesse ospitare una sede della Film Commission, convincendo che la città avesse tutte le caratteristiche necessarie per diventare un punto di riferimento strategico. Grazie anche all’appoggio del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’istituzione dell’organismo è stata approvata, rafforzando il settore culturale e turistico dell’Abruzzo.

Le parole di Alfredo Cremonese e Guerino Testa confermano l’importante risultato ottenuto con le riprese del film “L’Aura” a Pescara, che mette in luce la capacità della città di emergere nel panorama audiovisivo italiano. L’obiettivo, infine, è quello di rafforzare il ruolo di Pescara all’interno della Film Commission e sostenere lo sviluppo del comparto cinematografico in collaborazione con la Regione Abruzzo.