Pescara, Una App salta code per gli sportelli dei Servizi Demografici e dell’Urp

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Pescara ha adottato un sistema eliminacode che consente ai cittadini di prenotare il proprio turno a distanza, attraverso il cellulare, agli sportelli dei Servizi Demografici e dell’Urp, evitando file negli uffici e risparmiando tempo – recita il testo pubblicato online. Con la App, che si chiama “Numeretto” ed è già disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile monitorare in tempo reale il numero di persone in attesa – viene evidenziato sul sito web. Intanto all’interno degli uffici interessati da questa novità è stato già installato un totem interattivo per l’emissione dei biglietti e la gestione delle prenotazioni. Chi scaricherà la App potrà prenotare dal cellulare il proprio turno e controllare in tempo reale quante persone sono in coda, per accedere più rapidamente a una serie di sportelli tra cui quello che fornisce assistenza per prenotare il rilascio della carta di identità elettronica, lo sportello certificazioni (certificati e atti notori), lo sportello Urp e lo sportello Urp prioritario, riservato alle persone con disabilità, donne in gravidanza e over 70. Dopo aver prenotato da remoto il proprio accesso (che può essere annullato sempre tramite App) e ricevuto il proprio numero di prenotazione, si raggiungerà lo sportello accedendo alla postazione indicata direttamente dal monitor presente in sala – si legge sul sito web ufficiale. Oltre a questo tipo di servizio, è possibile anche effettuare la prenotazione per accedere agli sportelli nei giorni successivi, fissando l’orario dell’appuntamento, per determinati servizi.iOS https://apps.apple – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/it/app/numeretto/id1525914007Android:https://play.google – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/store/apps/details?id=com.cleverbit.numeretto

