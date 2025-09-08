- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 8, 2025
Attualità

Pescara, Una App salta code per gli sportelli dei Servizi Demografici e dell’Urp

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Pescara ha adottato un sistema eliminacode che consente ai cittadini di prenotare il proprio turno a distanza, attraverso il cellulare, agli sportelli dei Servizi Demografici e dell’Urp, evitando file negli uffici e risparmiando tempo – recita il testo pubblicato online. Con la App, che si chiama “Numeretto” ed è già disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile monitorare in tempo reale il numero di persone in attesa – viene evidenziato sul sito web. Intanto all’interno degli uffici interessati da questa novità è stato già installato un totem interattivo per l’emissione dei biglietti e la gestione delle prenotazioni. Chi scaricherà la App potrà prenotare dal cellulare il proprio turno e controllare in tempo reale quante persone sono in coda, per accedere più rapidamente a una serie di sportelli tra cui quello che fornisce assistenza per prenotare il rilascio della carta di identità elettronica, lo sportello certificazioni (certificati e atti notori), lo sportello Urp e lo sportello Urp prioritario, riservato alle persone con disabilità, donne in gravidanza e over 70. Dopo aver prenotato da remoto il proprio accesso (che può essere annullato sempre tramite App) e ricevuto il proprio numero di prenotazione, si raggiungerà lo sportello accedendo alla postazione indicata direttamente dal monitor presente in sala – si legge sul sito web ufficiale.  Oltre a questo tipo di servizio, è possibile anche effettuare la prenotazione per accedere agli sportelli nei giorni successivi, fissando l’orario dell’appuntamento, per determinati servizi.iOS https://apps.apple – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/it/app/numeretto/id1525914007Android:https://play.google – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/store/apps/details?id=com.cleverbit.numeretto

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

