Pescara, Una notte di San Lorenzo tra stelle cadenti e musica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

Sarà un Parco Colle del Telegrafo ricco di melodia, quello che il 10 agosto accompagnerà la cittadinanza nella Notte di San Lorenzo – riporta testualmente l’articolo online. La suggestiva terrazza panoramica vedrà infatti l’esibizione dei “The Comeback”, una band musicale composta da adolescenti di età compresa tra i 17 e 18 anni – precisa la nota online. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale “La notte di San Lorenzo – Tra stelle cadenti e musica “ rientra nel percorso di valorizzazione di una delle più belle terrazze sul mare dell’Abruzzo e andrà in scena dalle ore 22.00 all’ 01.00 e vedrà sul palco una formazione formata Martina La Vista (Cantante), Patrizio Scardetta (Trombettista), Lorenzo Leone (Clarinettista) , Jacopo Mambella (Chitarrista) e Luca Colangeli (Batterista). La band è nata nel 2017 dalle file dell’orchestra dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado di Collecorvino (PE) e offre un ricco repertorio di musiche degli anni 70/80 proponendo colonne sonore, cover e brani famosi della discografia mondiale – I “Comeback”vantano anche una partecipazione ad alcuni talent show televisivi quali ITALIA’S GOT TALENT e al casting per la trasmissione TU SI QUE VALES.

- Pubblicità -

#pescara #comunedipescara #nottedisanlorenzo

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it