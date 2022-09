Pescara, Una pedalata cittadina  per inaugurare “Ecomuseo Fluvia”

- Advertisement -

L’Assessorato alle Politiche giovanili del comune di Pescara, nell’ambito delle iniziative del progetto GO-l.e – n.a, ha deciso di inaugurare l’ecomuseo FLUVIA , il primo della città e dell’Abruzzo, con una pedalata aperta alla cittadinanza che prenderà il via, dalla Madonnina presso il molo nord del Porto, alle ore 10.30 di SABATO 1 OTTOBRE per procedere lungo la pista ciclabile della golena alla scoperta del percorso eco museale – GO-l.e – si apprende dalla nota stampa. n.a – è un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Pescara, finanziato dal bando dell’Anci “Fermenti in Comune”, che ha previsto la partecipazione di 20 giovani del territorio, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, destinatari di un percorso di partecipazione attiva ed approfondimento sulle tematiche inerenti la storia del fiume – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto ha avuto come partner le associazioni Arci Pescara, Movimentazioni Aps e PAS, Partecipazione Attiva Studentesca – si apprende dal portale web ufficiale. La pedalata di inaugurazione dell’ecomuseo FLUVIA rappresenta l’evento finale del progetto GO-l.e – recita la nota online sul portale web ufficiale. n.a e vedrà presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore alle politiche giovanili Patrizia Martelli e la responsabile del servizio programmazione sociale e misure straordinaria per il welfare – Dott.ssa Roberta Pellegrino – L’invito alla partecipazione è stato esteso a tutte le scuole, agli istituti, alle associazioni ed è aperto a tutta la cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Sabato 1 ottobre 2022 appuntamento alla Madonnina per inaugurare FLUVIA #comunedipescara #pescara #fluvia #golena

