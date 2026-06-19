Pescara, Uniat Abruzzo: bando integrativo Erp 2026, necessari investimenti per risolvere le criticità abitative

L’associazione degli inquilini Uniat Abruzzo ha accolto con favore il bando integrativo per l’assegnazione degli alloggi Erp del Comune di Pescara per l’anno 2026. Questo provvedimento è stato definito come una parziale risposta alle numerose famiglie che attualmente vivono in condizioni di disagio abitativo.

Secondo Uniat Abruzzo, l’aggiornamento delle graduatorie è un passo obbligatorio per consentire ai nuclei familiari l’accesso alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Tuttavia, l’associazione sottolinea che il bando da solo non è sufficiente per risolvere le criticità presenti sul territorio. È necessario, infatti, procedere con decisione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Erp esistente a livello regionale e locale, affinché gli alloggi siano effettivamente disponibili e rispondenti agli standard normativi attuali.

Uniat Abruzzo sottolinea anche l’importanza di accelerare il completamento dei lavori già avviati sugli immobili in fase di realizzazione o in quelli interessati da interventi di recupero e riqualificazione. Questo per evitare ritardi che potrebbero privare ulteriori abitazioni alla disponibilità delle famiglie in graduatoria.

La presidente di Uniat Abruzzo, Roberta Polce, ha commentato positivamente il nuovo bando integrativo, definendolo un “timido segnale positivo e atteso da tempo”. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di compiere ulteriori sforzi per restituire piena funzionalità al patrimonio abitativo pubblico, attraverso manutenzioni, completamento dei cantieri già aperti e recupero degli immobili esistenti.

Uniat Abruzzo auspica che il diritto alla casa continui a essere una priorità delle politiche sociali regionali e locali e invita a una programmazione stabile degli interventi, accompagnata da adeguate risorse economiche e da un costante monitoraggio dello stato del patrimonio Erp.

In conclusione, Uniat Abruzzo si impegna a seguire da vicino l’evoluzione della situazione e a continuare a vigilare affinché vengano adottate misure concrete per garantire a tutte le famiglie in graduatoria un’abitazione dignitosa e accessibile.