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Eventi e Cultura

Pescara, Università “d’Annunzio” alla massipedalata Bicincittà: domenica la pedalata non competitiva di 9,2 km.

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Sabato e domenica si svolgerà a Pescara la 40ª edizione di “Bicincittà 2026”, la manifestazione cicloturistica nazionale non competitiva che promuove lo sport per tutti, la mobilità sostenibile e corretti stili di vita. L’iniziativa è promossa dalla Uisp, dal Comune e per la prima volta anche dall’Università “G. d’Annunzio”.

Le operazioni di iscrizione alla maxipedalata si svolgeranno sabato pomeriggio, mentre la pedalata vera e propria si terrà domenica su un percorso di 9,2 chilometri con partenza e arrivo in Piazza della Rinascita. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore allo Sport Patrizia Martelli hanno presentato l’evento insieme a rappresentanti della Uisp, dell’Università e delle forze dell’ordine.

Patrizia Martelli ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente le scuole e le famiglie, favorendo l’aggregazione e la partecipazione intergenerazionale. Il programma prevede diversi momenti di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale, inclusi un concorso di idee per gli studenti e un convegno sull’introduzione della mobilità sostenibile.

L’Università “G. d’Annunzio” metterà a disposizione degli studenti delle biciclette per favorire l’uso delle due ruote, sottolineando i benefici per la salute e l’ambiente. Saranno distribuite 1.400 magliette di Bicincittà e raccolte offerte per il progetto solidale “Insieme si può”, che promuove lo sport inclusivo per ragazzi con disabilità.

La pedalata sarà presidiata dalla Protezione civile e dalla Polizia stradale, seguendo un percorso che attraversa diversi punti della città e prevede estrazioni di premi per i partecipanti. La manifestazione si propone di coinvolgere cittadini di tutte le età, famiglie, studenti, associazioni sportive e appassionati di ciclismo, promuovendo un corretto stile di vita e la mobilità sostenibile.

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione anche dell’Avis Pescara, che promuoverà la donazione di sangue e plasma per l’ospedale locale. Il questore Solimene ha elogiato l’impegno della città nello sport, sottolineando i valori positivi di Pescara.

La maxipedalata di “Bicincittà 2026” si preannuncia come un’occasione di aggregazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della salute, coinvolgendo attivamente la comunità locale per promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

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