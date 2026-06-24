Pescara valorizza la cultura: ampliata l’offerta culturale nella webapp vivipescara.info

La web app ViviPescara ha ampliato gli spazi dedicati alla cultura e migliorato la sua offerta con la nuova sezione “Spazi Culturali”, che mira a valorizzare il patrimonio culturale di Pescara. Questa iniziativa include anche associazioni e privati che contribuiscono alla promozione della cultura nella città adriatica.

L’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, ha commentato che l’obiettivo è dare maggior visibilità ai privati e consentire loro di promuovere i loro spazi e le loro attività. Grazie alla collaborazione con gli operatori culturali pescaresi, la web app è stata aggiornata e arricchita con una mappatura completa dei principali luoghi dedicati alla cultura.

In totale, sono stati inseriti nella piattaforma 50 spazi culturali, tra cui strutture comunali, musei privati, teatri gestiti da privati e spazi polivalenti per attività culturali. Questa iniziativa non solo favorisce la conoscenza dell’offerta culturale della città, ma consolida anche il ruolo della cultura come elemento chiave per la promozione di Pescara.

L’assessore Carota ha sottolineato l’apprezzamento degli operatori per questa iniziativa e ha invitato altre associazioni a unirsi per ampliare ulteriormente l’offerta culturale di Pescara. La web app vivipescara.info è in costante aggiornamento per offrire una migliore esperienza virtuale ai suoi visitatori e per valorizzare al meglio la città adriatica.

Questa novità rappresenta un’importante opportunità per promuovere Pescara attraverso la cultura e offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di vivere appieno la città. Con l’inserimento di nuove associazioni, la web app potrà creare percorsi specifici consigliati a tutti per esplorare Pescara e le sue iniziative culturali.