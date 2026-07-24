Pescara, Venerdì 24 luglio c’è “Il Volta sotto le Stelle”, al Colle del Telegrafo una notte tra astronomia, musica e mitologia

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Parco Colle del Telegrafo si prepara a diventare una suggestiva finestra sull’universo con ‘Il Volta sotto le Stelle’, l’evento organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, in collaborazione con il Comune di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30 alle 24:00 con ingresso gratuito, in uno dei luoghi più panoramici e affascinanti della città. Protagonisti della serata saranno le studentesse e gli studenti dell’istituto pescarese, che accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti del cielo notturno – Non si tratterà di una semplice lezione di astronomia, ma di un racconto coinvolgente nel quale scienza, storia e mitologia si intrecceranno – I ragazzi illustreranno le principali costellazioni visibili nella volta celeste, spiegandone le caratteristiche scientifiche e rievocando i miti, le divinità e gli eroi che le diverse civiltà hanno associato alle stelle nel corso dei secoli – precisa la nota online. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva, saranno tre telescopi, posizionati all’interno del parco e messi a disposizione dei partecipanti – precisa il comunicato. Attraverso le loro lenti sarà possibile osservare da vicino i crateri della Luna e spingersi simbolicamente verso il cielo profondo, ammirando oggetti celesti normalmente invisibili a occhio nudo – recita il testo pubblicato online. La serata sarà impreziosita anche dall’esibizione del gruppo musicale dell’Istituto Alessandro Volta – Un ensemble composto da sassofono, violoncello e chitarra accompagnerà l’osservazione astronomica con melodie evocative, creando una particolare fusione tra conoscenza scientifica ed espressione artistica – si apprende dal portale web ufficiale. Il Volta sotto le Stelle si presenta, dunque, come un’esperienza educativa e sensoriale capace di valorizzare il talento degli studenti e di avvicinare cittadini e visitatori all’astronomia in modo originale e coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà una notte durante la quale la scienza incontrerà l’arte, mentre il mito e la musica si uniranno sotto il cielo estivo di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it