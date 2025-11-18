Pescara verso Catanzaro: Gorgone lavora sul 3-5-2. Kraja rientra, Tsadjout vicino al recupero

PESCARA – Settimana di lavoro intensa in vista della trasferta di Catanzaro (venerdì 21 novembre, ore 20:30): il nuovo tecnico Giorgio Gorgone sta impostando un 3-5-2 con due punte di ruolo, puntando su compattezza centrale e transizioni più verticali. Sedute tecnico-tattiche e carichi atletici allo stadio “Mastrangelo” di Montesilvano, con giornate di doppio allenamento per accelerare l’assimilazione dei principi.

Capitolo infermeria. Kraja è rientrato in gruppo, mentre Olzer e Tsadjout proseguono con segnali incoraggianti il percorso di recupero; Squizzato e Okwonkwo restano al differenziato. Da valutare le condizioni di Gravillon e Letizia, stoppati nei giorni scorsi. Merola continua il lavoro personalizzato.

Indicazioni tattiche. Le prove di questi giorni confermano la volontà di alzare il baricentro con linea a tre guidata da un centrale di personalità, quinto di spinta su entrambe le corsie e due attaccanti per dare più presenza in area. L’obiettivo dichiarato è semplificare i compiti e ridurre le distanze tra i reparti, mantenendo equilibrio nelle transizioni.

Il contesto gara. Il Catanzaro di Aquilani ha rimesso il Pescara “nel mirino” e ha aperto la prevendita per il match del “Nicola Ceravolo”: sfida che segna l’esordio ufficiale di Gorgone sulla panchina biancazzurra.