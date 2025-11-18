Pescara, verso Catanzaro: Gorgone prova il 3-5-2. Kraja rientra, Tsadjout verso la panchina

PESCARA – Avvicinamento alla trasferta di Catanzaro (venerdì 21 novembre, ore 20:30, “Nicola Ceravolo”, 13ª giornata Serie BKT). Il nuovo tecnico Giorgio Gorgone sta lavorando su un 3-5-2 con baricentro più alto e attacco a due punte, soluzione provata nelle sedute allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Tra le opzioni in avanti cresce la candidatura di Tonin accanto a Di Nardo.

Capitolo infermeria. Kraja è rientrato in gruppo; segnali in miglioramento per Okwonkwo e Squizzato che restano monitorati. Tsadjout è vicino al recupero e potrebbe essere convocato con probabile partenza dalla panchina; Olzerinvece è verso il forfait. Restano da valutare alcuni elementi reduci da acciacchi nelle ultime settimane.

Informazioni gara. La prevendita per i biglietti è aperta sui canali TicketOne e ai botteghini secondo gli orari comunicati dall’US Catanzaro.